英國擬祭重罰 抗拒疫情強制隔離可能坐牢

（中央社記者戴雅真倫敦16日專電）一直沒有強硬動作、被指防疫對策太過薄弱的英國政府即將「動起來」。英國媒體報導，政府將宣布逾70歲老人必須待在家中，疑似病患若拒絕隔離可能面臨1000英鎊罰款，甚至坐牢。

英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，截至當地時間15日上午9時，英國累計死亡數增至35人，累計確診數1372例。

「電訊報」報導，政府即將宣布70歲以上長者必須自我隔離，時間可能長達4個月，任何有疑似症狀卻抗拒檢測或隔離者，可能面臨1000英鎊（約新台幣3.7萬元）罰款，甚至會有牢獄之災。

報導指出，英國政府可能會在這週宣布「2020健康防護（冠狀病毒）條例」（Health Protection （Coronavirus） Regulations 2020），讓英格蘭與威爾斯警方獲得執法權，得以「合理手段」逮捕可能傳染疾病的疑似患者。

草案中指出，疑似患者需要在醫院或其他適當場所隔離14天，若是潛逃將會遭到逮捕，送回隔離。拒絕服從者將違反刑法，最高可罰1000英鎊，繳不出罰款則可能入獄。

新法也指出，這些疑似患者必須提供喉嚨與鼻孔檢體採樣以及血液樣本，也必須公開旅遊史和過去曾接觸的名單，若拒絕同樣會遭到開罰。

由於疫情持續延燒，唐寧街已表示，從今天起英國首相強生（Boris Johnson）或是資深閣員將每天舉行電視轉播記者會，確保民眾能夠得知最新疫情資訊。

強生今天將召開緊急應變小組會議，聚焦於如何保護年長者及體弱民眾，以及居家隔離及大型集會相關決策。（編輯：韋樞）109031