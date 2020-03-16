IMF總裁籲增加財政刺激措施 歐盟今年恐陷衰退

（中央社華盛頓/巴黎16日綜合外電報導）國際貨幣基金總裁喬治艾娃今天呼籲各國政府採取額外財政刺激措施，並保持緊密聯繫，以防武漢肺炎引發長期經濟損失。歐洲聯盟官員也說，疫情將使歐盟今年步入衰退。

路透社報導，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在國際貨幣基金（IMF）網站上發布部落格訊息。她表示，又有大約20個國家對IMF的融資計畫表達興趣，IMF未來幾天會跟這些國家採取後續行動。

喬治艾娃表示，IMF已準備好動用1兆美元的貸款能力，來援助旗下189個成員國。

喬治艾娃並指出，可能有必要採取跟2008、2009年金融危機同等規模的同步財政行動。她說，光是在2009年，20國集團（G20）各國就把大約2%的國內生產毛額（GDP）投入刺激措施，換算成今日幣值，相當於9000億美元左右，「所以現在還有很多工作得做」。

貨幣政策方面，喬治艾娃說，各國央行「應該繼續透過放寬金融條件、確保信貸流向實體經濟，來支撐需求、提振信心」。她並舉美國聯邦準備理事會（Fed）昨天採取的緊急行動為例。

喬治艾娃讚許大國央行之間開始換匯額度協議，並表示未來這類換匯協議可能得擴展至新興市場國家。

另一方面，歐洲聯盟（EU）內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）今天表示，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）引發公衛危機，衝擊歐盟經濟，歐盟今年將經歷衰退。

布勒東在BFM商業電台（BFM Business）表示：「顯然我們預期2020這一年會出現衰退。這場危機發生前，我們預期整個歐陸會成長大約1.4%，現在我們預期負面衝擊會達到2%至2.5%。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090316