對抗武漢肺炎疫情 波多黎各實施宵禁

（中央社聖胡安16日綜合外電報導­）波多黎各因武漢肺炎今天進行24小時隔離，這是美國主要管轄領地首度採取如此嚴厲措施來對抗疫情擴散，並從即日起至3月底止全面實施宵禁。

總督瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）告訴當地廣播電台WKAQ，波多黎各即日起至3月30日止實施宵禁，期間每天晚上12時至次日早上7時，全體民眾須待在家中不能外出。

波多黎各政府先是透過一段影音訊息宣布實施宵禁，時間是晚上9時至次日清晨5時，但由於不同指令讓居民搞不清楚，白天時間究竟可否外出。

瓦茲蓋斯今天進一步解釋，在白天，只有獲授權人員，以及購買食物、汽油與尋求醫療服務的人可以外出，但到晚間9點以後，就會宵禁封鎖。

她表示，如果有人需要去藥局、超市，或者汽車要加油，可以在早上5時到晚上9時之間做這些事情。除此之外，民眾都必須待在家裡。

波多黎各為美國領地，居民290萬人，具有美國公民身分。這是美國所屬管轄地首度採取如此重大隔離措施。

另外，美國新澤西州也從今晚起實施宵禁；舊金山市則自明天起實施封城措施。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1090317