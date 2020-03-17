更多編輯台推薦新聞：
早安世界》任性出國或違反防疫規定 小心荷包受損姓名被公布
早報

早安世界》任性出國或違反防疫規定 小心荷包受損姓名被公布

台灣發揮抗SARS經驗防疫有成 金融時報籲西方借鏡
生活

台灣發揮抗SARS經驗防疫有成 金融時報籲西方借鏡

美國企圖挖角德疫苗技術占為己有 德國堅拒
國際

美國企圖挖角德疫苗技術占為己有 德國堅拒

相看兩厭成另類疫情 上海離婚預約排到4月中旬
兩岸

相看兩厭成另類疫情 上海離婚預約排到4月中旬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

對抗武漢肺炎疫情 波多黎各實施宵禁

最新更新：2020/03/17 09:11

（中央社聖胡安16日綜合外電報導­）波多黎各因武漢肺炎今天進行24小時隔離，這是美國主要管轄領地首度採取如此嚴厲措施來對抗疫情擴散，並從即日起至3月底止全面實施宵禁。

總督瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）告訴當地廣播電台WKAQ，波多黎各即日起至3月30日止實施宵禁，期間每天晚上12時至次日早上7時，全體民眾須待在家中不能外出。

波多黎各政府先是透過一段影音訊息宣布實施宵禁，時間是晚上9時至次日清晨5時，但由於不同指令讓居民搞不清楚，白天時間究竟可否外出。

瓦茲蓋斯今天進一步解釋，在白天，只有獲授權人員，以及購買食物、汽油與尋求醫療服務的人可以外出，但到晚間9點以後，就會宵禁封鎖。

她表示，如果有人需要去藥局、超市，或者汽車要加油，可以在早上5時到晚上9時之間做這些事情。除此之外，民眾都必須待在家裡。

波多黎各為美國領地，居民290萬人，具有美國公民身分。這是美國所屬管轄地首度採取如此重大隔離措施。

另外，美國新澤西州也從今晚起實施宵禁；舊金山市則自明天起實施封城措施。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1090317

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報