武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退恐已開始

（中央社倫敦17日綜合外電報導）武漢肺炎疫情在全球帶來的經濟衝擊近日迅速惡化，從紐約、巴黎到馬德里，商家餐館被迫暫時關閉，航空公司和工廠面臨停工。部分專家警告，全球經濟衰退恐怕已經開始。

信評機構「標普全球評級」（S&P Global Ratings）今天發布報告警告，各國採取的防疫措施造成經濟活動突然中斷，將使今年全球經濟遁入衰退。

中國政府昨天公布相當糟糕的經濟數據，顯示全球第二大經濟體中國在1月和2月受到武漢肺炎疫情的沉重打擊，且眼看短時間內不太可能復甦。

歐美各國政府和央行雖已採取激烈措施來控制疫情衝擊，但亞洲情勢仍十分險峻，金融市場也還在崩跌。越來越多專家因此認為，全球經濟衰退已經開始。

華府智庫「皮特森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics）研究員魏考克斯（David Wilcox）告訴美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）：「10天前懷疑全球經濟是否正在陷入衰退，還有些道理；但10天後的現在，不用懷疑就是了。」

隨著全球武漢肺炎確診人數突破18萬例，各國紛紛加強封鎖措施，過去一週世界各地民眾的日常生活出現劇烈變化。從中國經濟受損程度逐漸明朗來看，各國的防疫封鎖措施無疑也將帶來重大經濟衝擊。

根據中國國家統計局公布的數據，今年前2個月中國各產業活動都明顯萎縮，其中零售銷售較去年同期下滑20.5%，工業產出減少13.5%，創歷來最大降幅；固定資產投資也縮減近1/4。

英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）全球總經研究部主任梅伊（Ben May）表示：「我們看到這些封鎖措施在中國帶來的衝擊。」他還說，儘管其他國家的情況可能有所差異，但「經濟成長仍會受到嚴重影響」。

正當中國社會還在努力恢復正常，歐美的情況卻迅速惡化。歐洲疫情重災區義大利確診數已逼近2萬8000例，西班牙有超過1萬1000例，美國則超過4000例。

美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）15日發布預測報告，將今年美國經濟成長率從1.2%調降至0.4%，且預期第一季經濟零成長，第二季將萎縮5%。原因是各界縮減支出且供應鏈中斷，加上各項隔離措施帶來衝擊。

另一方面，近來全球金融環境惡化，市場經歷激烈震盪，導致買賣雙方更難判斷資產價格。一旦投資人因為持股失血而感到恐慌，企業也更難籌得資金，預計金融市場波動就會開始衝擊實體經濟。

標普全球評級便預警，由於現金流量銳減加上融資條件也更為嚴峻，未來12個月美國非金融企業的債務違約率恐衝破10%，歐洲企業違約率也會逼近10%。

前川普政府白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）昨天接受CNN主播哈洛（Poppy Harlow）訪問時直言：「全球經濟衰退的可能性目前接近100%。」（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1090317