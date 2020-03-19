更多編輯台推薦新聞：
13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路
生活

13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

武漢肺炎蔓延 國際勞工組織：全球可能2500萬人失業

最新更新：2020/03/19 09:00
聯合國國際勞工組織18日評估，武漢肺炎全球大流行造成經濟危機，最嚴重情況可能使全球2500萬人失業。（示意圖／中央社檔案照片）
聯合國國際勞工組織18日評估，武漢肺炎全球大流行造成經濟危機，最嚴重情況可能使全球2500萬人失業。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾18日專電）聯合國國際勞工組織今天評估，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球大流行造成經濟危機，最嚴重情況可能使全球2500萬人失業，較2008年金融危機更為嚴重。

總部設在瑞士日內瓦的國際勞工組織（ILO）今天發布評估，據2019冠狀病毒疾病對全球經濟增長影響的不同假設，估計失業人數可能增加530萬至2470萬人。

相較2008至2009全球金融危機世界失業人數增加2200萬，這次疫情最嚴重的情況下影響更大。

目前許多國家採取嚴格限制措施，要求民眾必須待在家、關閉餐廳及商店等，經濟活動下降造成勞工收入減少，ILO依不同情境估計，勞動收入的總體損失預計在8600億美元至3兆4000億美元之間，全球的工作貧困人口將因此增加。

國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）表示，這不僅是全球健康危機，還是重大的勞動力市場和經濟危機。2008年世界團結一致應對全球金融危機的後果，避免出現最壞的情況，現在世界需要同樣領導力和決心。

國際勞工組織呼籲雇主與勞工及勞工代表對話，這對建立公眾信任和克服危機非常重要，可以減輕損失並恢復公眾信心。（編輯：郭中翰）1090319

延伸閱讀
傳美財長警告 疫情最壞情況美國失業率恐飆上20%武漢肺炎重創全球航空業 美財長：程度更甚911武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退可能已開始調查：中國經濟受影響高於預期 衝擊全球供應鏈
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報