武漢肺炎蔓延 國際勞工組織：全球可能2500萬人失業

聯合國國際勞工組織18日評估，武漢肺炎全球大流行造成經濟危機，最嚴重情況可能使全球2500萬人失業。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾18日專電）聯合國國際勞工組織今天評估，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）全球大流行造成經濟危機，最嚴重情況可能使全球2500萬人失業，較2008年金融危機更為嚴重。

總部設在瑞士日內瓦的國際勞工組織（ILO）今天發布評估，據2019冠狀病毒疾病對全球經濟增長影響的不同假設，估計失業人數可能增加530萬至2470萬人。

相較2008至2009全球金融危機世界失業人數增加2200萬，這次疫情最嚴重的情況下影響更大。

目前許多國家採取嚴格限制措施，要求民眾必須待在家、關閉餐廳及商店等，經濟活動下降造成勞工收入減少，ILO依不同情境估計，勞動收入的總體損失預計在8600億美元至3兆4000億美元之間，全球的工作貧困人口將因此增加。

國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）表示，這不僅是全球健康危機，還是重大的勞動力市場和經濟危機。2008年世界團結一致應對全球金融危機的後果，避免出現最壞的情況，現在世界需要同樣領導力和決心。

國際勞工組織呼籲雇主與勞工及勞工代表對話，這對建立公眾信任和克服危機非常重要，可以減輕損失並恢復公眾信心。（編輯：郭中翰）1090319