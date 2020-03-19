首例武漢肺炎確診 斐濟急封城祭旅遊限制

（中央社斐濟首都蘇瓦19日綜合外電報導）斐濟今天宣布境內出現首起武漢肺炎確診病例，患者為一名空服員。當局立刻宣布封鎖這名患者所處城市。另外，斐濟總理巴依尼馬拉馬宣布，國際旅客入境皆須自我隔離。

斐濟衛生部長瓦卡伊那貝特（Ifereimi Waqainabete）推文說：「這是一起出現在路托卡（Lautoka）市的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診，為境外移入案例，患者最近曾出國。」

法新社報導，瓦卡伊那貝特還說：「他已立即被隔離，目前正接受仔細的醫療監控。」斐濟人口93萬。

當局表示，確診患者為一名27歲斐濟航空（Fiji Airways）男空服員，最近曾到過美國和紐西蘭。他們還說，正持續追蹤曾與這名確診患者搭乘同班機的旅客和機組人員。

首例確診消息一出，引發當地恐慌搶購潮。斐濟首都蘇瓦（Suva）居民擠爆超市搶購基本民生用品。「斐濟時報」（Fiji Times）報導，路托卡市的父母紛紛趕到學校將孩子接回。

斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）在電視轉播喊話民眾鎮靜；他並宣布斐濟第2大城路托卡市將全面封城，與境內其他地區隔離。路托卡擁有約5萬5000人口。

巴依尼馬拉馬表示，農業官員會在路托卡市邊境，留下蔬果和塊根作物，以確保當地居民在為期兩週的隔離期間能有足夠食物。

巴依尼馬拉馬也宣布，斐濟實施全面旅遊限制，包含所有國際旅客入境皆須自我隔離。另外，當局也禁止20人以上的群聚，當局正在設立發燒專用篩檢站，且軍隊會協助追蹤曾與確診患者接觸的人。（譯者：李宛諭/核稿：陳亦偉）1090319