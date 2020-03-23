印度首都和逾20省市封城到月底 工廠停擺

（中央社記者康世人新德里23日專電）為控制武漢肺炎疫情，印度首都新德里今天起封城到月底。迄今為止，印度至少有23個省市和中央直轄區82縣市封城，導致包括台商在內的企業只能暫時停止出貨或停工。

印度2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續擴大，根據印度衛生及家庭福利部統計，截至今天上午9時，累計病例已達359例，其中有7人死亡，23人痊癒。

包括首都新德里在內，多個省市和中央直轄區政府紛紛宣布擴大封鎖措施，以阻止人群流動而增加感染風險。

新德里今天起進行封城，除運送食物等基本商品與物資外，禁止外省車輛進入，直到31日。

印度中央政府統計，至少已有23個省市和中央直轄區的82個縣市封城直到31日，禁止外面的車輛進入，包括坦米爾那都省（Tamil Nadu）、安德拉省（Andhra Pradesh）、昌迪加爾（Chandigarh）、加爾克漢德省（Jharkhand）、查摩與克什米爾（Jammu & Kashmir）中央直轄區、旁遮普省（Punjab）、泰倫加納省（Telangana）和北阿坎德省（Uttarakhand）等。印度幾乎快達全國封鎖的情況。

由於印度武漢肺炎疫情仍無趨緩的跡象，印度中央政府已授權各級地方政府，隨即可根據風險評估狀況，擴大封鎖地區。

另外，哈雅納省（Haryana）、馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、拉吉斯坦省（Rajastan）等省政府，更下令部分城市或全省居家辦公及關廠直到31日，只准飲用水、食物工廠及交通、銀行等行業繼續營業。

哈雅納省境內的德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）聚集許多台、日、韓企業和Google等國際企業。孟買則是印度金融中心，居家辦公和關閉工廠後，對產業經濟衝擊更是明顯。

一些台商說，在政府宣布居家辦公後，許多工人乾脆返鄉，沒有工人的工廠等於停擺。即使一些沒有強制居家辦公的省分，因為許多省市封鎖，外面車輛無法進入，也只能暫時停止供貨。

但支領日薪的工人更是痛苦，在工廠關門、運輸中斷，送貨暫時停擺之下，更不知道如何賺取薪資以支應生活；而計程車司機載客量也大幅減少，只要這種狀況持續更久，生計也將發生問題。

印度總理莫迪（Narendra Modi）雖下令企業不准因疫情而調降員工薪資，且由財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）領導成立武漢肺炎經濟應急工作小組，盡全力降低疫情危機帶來的經濟影響，但迄今尚未看到小組提出因應方案。（編輯：陳惠珍）1090323