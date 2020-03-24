聯準會祭無限量化寬鬆 大撒幣支援企業個人信貸

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）為緩和武漢肺炎疫情對美國經濟嚴重打擊，今天再宣布一系列紓困措施，包括提供企業和個人價值3000億美元的信貸支援，並將無限量收購債券資產。

聯準會發布聲明表示：「儘管前景仍充滿高度不確定性，但我國經濟已顯然將面臨嚴重破壞。」因此聯準會承諾動用手上一切工具，來減低傷害。

聯準會今天宣布，「為維持市場運作平順，並讓貨幣政策有效擴及更廣泛的金融環境和經濟」，將盡可能擴大現有收購美國公債和房貸擔保證券（MBS）措施。

聯準會一週前已宣布，將收購至少5000億美元美國公債和2000億美元的房貸機構發行房貸擔保證券；今天再將收購範圍擴及商業地產擔保證券（commercial MBS）和首度買進企業債券，透過指數股票型基金（ETF）收購投資等級企業債。

聯準會還宣布重啟2008年全球金融危機時動用的紓困工具「定期資產擔保證券貸款機制」（TALF），協助紓解民間學貸、車貸、信用卡貸款和小型企業短期貸款償債壓力。

聯準會並表示，為確保雇主、消費者和企業能持續獲取信貸，將設立各項貸款方案，「合計將提供最多3000億美元（約新台幣9兆720億元）新融資」。

此外，聯準會預告即將宣布一份「中小企業貸款專案」（Main Street Business Lending Program），直接提供貸款給近期受各項隔離措施嚴重打擊的中小企業。

聯準會表示：「公部門和民間必須採取積極措施，讓裁員和收入減少規模降到最低，好在情勢緩和時讓經濟能迅速復原。」

CNBC報導，布里克萊顧問集團（Bleakley Advisory Group）投資長布克瓦（Peter Boockvar）在客戶報告評論表示：「如今我們再度處於無限量化寬鬆（QE）之下。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1090324