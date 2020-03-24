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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情12/100

法國確診增3千餘例 累計近2萬例政府嚴禁外出

最新更新：2020/03/24 08:01

（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）武漢肺炎疫情蔓延，法國今天確診數新增3176例，累計近2萬例，新增186人死亡，累計860人死亡。總理菲力普今晚宣布，將實施嚴格的外出禁令，表示閉關可能再持續數週。

法國衛生部長維宏（Olivier Véran）晚間向媒體表示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例單日暴增3176名，總數達1萬9856例，其中2082名病患情況危急。

死亡人數總計860人，過去一天病故者高達186人。

面對疫情持續惡化，菲力普（Edouard Philippe）今晚在法國電視一台（TF1）宣布，將採取更嚴格的外出行動限制，並表示閉關可能「會再持續數週」。

除下令明天起關閉露天菜市場外，原本外出活動的兩公里範圍也將縮減為住家方圓一公里，且出門運動不得超過一小時。

菲力普說：「有部分人不遵守規定，因此決定加重罰則。」不符合正當理由外出，目前罰135歐元（約新台幣4400元），最高可罰375歐元，新增規定累犯者罰金可加重至1500歐元（約新台幣4萬8800元）。自明天起，出門看診將只限緊急醫療情況或有醫療預約單者。

但菲力普拒絕下令執行全國宵禁，他說，將把決定權交給各地方政府。他說：「雖然我們要執行全面且絕對的閉關，但人民總得吃東西。」

此外，法國昨天通報首位醫生救治病人期間染疫殉職，今天陸續傳出4位醫生不幸殉職的消息，目前共有5位醫師為對抗病毒而鞠躬盡瘁。除了首位殉職的急診科醫師位於法國北部瓦茲省（Oise），其餘4位皆來自毗鄰德比盧三國的大東部大區（Grand-Est）。

維宏說，為回應醫護人員的擔憂，本週與下週各會有2000萬副口罩送達各地醫療單位與安養中心。兩種冠狀病毒檢測試劑也將很快上路，預計能大幅增加檢測人數。（編輯：郭中翰）1090324

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