義大利精品業投入抗疫 Gucci Prada做口罩

（中央社記者黃雅詩羅馬23日專電）義大利武漢肺炎疫情嚴重，時尚精品業也加入抗疫行列。古馳（Gucci）、普拉達（Prada）旗下工廠加入製造口罩、防護衣行列。

義大利報紙「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，精品古馳所屬的法國開雲集團（Kering）已下令，讓義大利中部托斯卡尼（Toscana）地區的工廠，投入生產100萬個口罩及5萬5000套醫療防護衣。

報導指出，開雲集團旗下另兩個精品品牌「巴黎世家」（Balenciaga）和聖羅蘭（Yves Saint Laurent）的工廠，也將投入製造300萬套醫療防護衣，以供應法國醫院在疫情時期的高度需求。

報導指出，普拉達在托斯卡尼的工廠日前已開始動工響應抗疫，擬向義大利醫院提供8萬件醫療服與11萬個醫療口罩。除了精品業，瑞典大眾流行品牌H&M亦在網站宣佈，將投入醫療防護衣製造。

報導指出，時尚產業是這次受到義大利疫情重創的產業之一，時尚之都米蘭已經封閉，許多義大利本土設計師向政府或醫療體系捐款，盼團結度過這次產業危機。（編輯：高照芬）1090323