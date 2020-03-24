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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情13/100

世界最大海上醫院航向洛杉磯 千張病床助抗疫

最新更新：2020/03/24 08:08
美國海軍「仁慈號」醫療艦23日從聖地牙哥啟程，幾天之內將在洛杉磯港靠岸，為武漢肺炎疫情嚴峻的加州提供1000張病床。（圖取自facebook.com/USNavy）
美國海軍「仁慈號」醫療艦23日從聖地牙哥啟程，幾天之內將在洛杉磯港靠岸，為武漢肺炎疫情嚴峻的加州提供1000張病床。（圖取自facebook.com/USNavy）

（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）對抗武漢肺炎，美國海軍「仁慈號」（USNS Mercy）醫療艦今天從聖地牙哥啟程，幾天之內將在洛杉磯港靠岸，為疫情嚴峻的加州提供1000張病床，分攤岸上醫院的負擔。

這艘醫療船是世界上最大的海上醫院，隸屬美國海軍第三艦隊，與駐紮西太平洋的第七艦隊密切合作，服役範圍涵蓋印太地區。艦上擁有1000人醫療團隊、1000張病床與12間手術室。

仁慈號醫療艦原本計畫開往西雅圖，支援一開始疫情嚴重的華盛頓州，但眼見人口密集的加州，確診人數急起直追，醫療負擔龐大，聯邦政府決定仁慈號改停洛杉磯。

美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）署長蓋納（Peter Gaynor）表示：「儘管華盛頓州的病例多，但加州預計需要的病床數量，可能增加為華盛頓州的5倍。」

不過，這一間漂浮在海上的醫院，不會用來治療武漢肺炎的患者。這艘醫療船專門為戰爭外傷打造，是美國最大的外傷治療機構，並非用來治療傳染病。

根據第三艦隊發布的新聞稿，仁慈號停靠洛杉磯之後，將做為岸上醫院的轉診醫院，治療冠狀病毒以外的各種病症，包括成人的急重症患者。讓岸上的醫院把加護病房、呼吸器空出來，專門用來治療冠狀病毒肺炎的病患。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在美國持續擴大，紐約州、加州、華盛頓州已被聯邦政府列為三大重災區。其中，加州確診案例在23日突破2000例，超越了原先疫情嚴重的華盛頓州（1996例），僅次紐約州（1萬5793例）。

國防部長艾斯培（Mark Esper）今天表示，五角大廈計畫在疫情重災區紐約、西雅圖設置野戰醫院，用來治療非冠狀病毒的患者，抒解民間醫院的床位。（編輯：馮昭）1090324

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