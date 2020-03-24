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武漢肺炎／兩情況發布緊急命令 蘇貞昌：希望不要發生
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情14/100

美武漢肺炎確診病例突破4萬 單日死亡人數首衝3位數

最新更新：2020/03/24 12:38
武漢肺炎蔓延，川普政府祭出15天指南，呼籲民眾待在家中，避免不必要外出。位於國防部附近的購物中心暫停營業，只剩打掃工作人員。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年3月24日
武漢肺炎蔓延，川普政府祭出15天指南，呼籲民眾待在家中，避免不必要外出。位於國防部附近的購物中心暫停營業，只剩打掃工作人員。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年3月24日

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國今天通報境內新增100多起武漢肺炎死亡病例，累計死亡人數突破500人。自疫情蔓延至美國本土以來，單日死亡人數首度衝上3位數，全國累計4萬多例確診。

「華盛頓郵報」報導，美國迄今至少有34州傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡個案，包括華盛頓特區和波多黎各，全國有4萬1000多人染病。

美國總統川普今天在記者會上淡化疫情危險性，並強調美國經濟需要恢復正常。

川普說：「美國將再次、並盡快開放商業活動。」專家警告，太快結束保持社交距離的策略，恐造成確診案例暴增，使醫院無法負荷，導致更多人死亡。

川普正在衡量是否迎合若干共和黨議員和白宮顧問呼聲，縮減抗疫規模，然而，國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony S. Fauci）等資深衛生官員表示，美國還未經歷最糟狀況。

根據蒙茅斯大學（Monmouth University）所做的新民調，各州州長在處理武漢肺炎疫情方面，獲得比川普更高的評價。50%受訪者肯定川普的危機處理方式，72%受訪者則認為各州州長表現良好。無論政黨背景或有幾州疫情較為嚴重，民調結果皆呈現一致。

密西根州、俄亥俄州、 路易斯安那州和俄勒岡州跟進頒布居家令，而馬里蘭州和麻薩諸塞州州長下令暫停非必要商業活動。此外，維吉尼亞州長表示，學校將持續關閉至學期結束。（譯者：黃靖貽/核稿：劉文瑜）1090324

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