紐約武漢肺炎確診每3天倍增 衝破2.5萬例

（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）紐約州長古莫今天說，州內武漢肺炎確診病例以每3天倍增速率竄升，已衝破2.5萬例。他警告，紐約尚未「壓平曲線」，疫情高峰將比原估高且來得更早，聯邦政府援助嚴重不足。

根據紐約州政府最新數據，全州確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）達2萬5665例，較昨天增加近23%，死亡人數達210人。紐約州加快病毒檢測後，確診總數已達加州10倍，占全球確診總數7%左右。

紐約州政府先前預估，疫情將在5月初前後達到高峰。古莫（Andrew Cuomo）今天簡報時改口說，確診病例每3天倍增，最快2至3週就會達到疫情顛峰。病患短時間內激增，將為人力物資原本就捉襟見肘的醫院帶來更沉重壓力。

古莫形容，紐約州確診病例增加速度有如「子彈列車」，「我們尚未壓平（新增確診病例）曲線，曲線反而愈來愈陡」。

古莫上午坐鎮曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center），美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）與陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）預定在當地建立臨時醫院。他預期，紐約州疫情高峰需要多達14萬張醫院病床，高於原估的11萬張，以及州內現有的5.3萬張。

更令人憂心的是加護病房床位嚴重不足。紐約州現有約3000個加護病房床位，古莫今天將疫情巔峰期最高需求預測從3.7萬上修至4萬個。

古莫再度將砲口對準聯邦政府，抨擊聯邦政府未能向全美疫情最嚴重的紐約提供足夠醫療資源，特別是人工呼吸器。根據古莫說法，FEMA至今僅將400台人工呼吸器送往紐約市。

古莫怒斥聯邦政府後，美國副總統彭斯（Mike Pence）接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，聯邦政府今天已將2000台人工呼吸器運往紐約，明天將再追加2000台。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過40萬人感染武漢肺炎、逾1.8萬人喪命，全美確診病例已突破4.9萬例、至少600人死亡。

白宮冠狀病毒工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）昨晚簡報時說，大紐約都會區擁有全美最高的病毒「攻擊率」，每1000人就有近一人感染冠狀病毒，比全美其他地區高至少4倍。她表示，病毒至少已在社區傳播數週，紐約居民必須保持社交距離並自主隔離。

古莫今天警告，紐約有如礦坑中的金絲雀，疫情發展是加州、華盛頓州等其他地區的前兆，「我們的現況，就是4、5、6個星期後你們的處境」。（編輯：陳政一）1090325