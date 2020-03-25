憂疫情擴散 白宮：離開紐約者應自主隔離14天

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）紐約連日來武漢肺炎病例快速飆升，許多人擔憂感染紛紛逃離，白宮今天呼籲離開紐約的民眾應自主隔離14天，以避免將病毒傳播給他人。

美國冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）今天傍晚在白宮疫情說明記者會上表示，目前全美確診的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）中，有56%來自紐約州，新確診病例的比例更升到60%，全美死亡病例中有31%來自紐約。

對於紐約確診病例的快速攀升，柏克斯表達擔憂。她以緊靠紐約的長島（Long Island）病例激增指出，這是感染者逃離紐約的結果。

她呼籲近日曾到紐約的民眾應自主隔離14天，時間從離開紐約開始起算，以確保疫情不會擴散。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）也指出，紐約情況十分嚴峻，感染率是美國其他地區的8到10倍，完全能理解民眾想逃離紐約。

但他呼籲離開紐約的民眾，必須小心、自我管理，若出現癥狀應立即就醫進行檢查。重要的是要自主隔離，不要造成病毒傳染。

根據紐約州政府稍早公布的數據，全紐約州確診病例達2萬5665例，較昨天增加近23%，死亡人數達210人。紐約州加快病毒檢測後，確診總數已達加州10倍，占全球確診總數7%左右。（編輯：王永志）1090325