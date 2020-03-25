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武漢肺炎疫情3/100

武漢肺炎／印度全國封鎖21天 全球逾26億人禁足防疫

最新更新：2020/03/25 09:48
印度為控制疫情，自24日午夜起全國封鎖3週。圖為南德里一熱鬧商圈變得很冷清。中央社記者康世人新德里攝 109年3月21日
印度為控制疫情，自24日午夜起全國封鎖3週。圖為南德里一熱鬧商圈變得很冷清。中央社記者康世人新德里攝 109年3月21日

（中央社巴黎24日綜合外電報導­）武漢肺炎肆虐全球，印度為控制疫情，自午夜起全國全面封鎖3週。法新社統計，印度全國封鎖後，全球總計超過26億人受鎖國、封城和禁足等抗疫措施影響。

根據報導，這項數字占全球人口逾1/3；按聯合國估計，2020年全球人口約78億人。

目前至少有42個國家或地區實施強制隔離措施，包括英國、法國、義大利、西班牙、哥倫比亞、美國加州、尼泊爾、伊拉克與馬達加斯加。

印度與紐西蘭是最新加入實施廣泛限制措施的國家，南非則將於26日起全國封鎖3週。

在多數施行管制的國家或地區，民眾仍可離家上班、購買食物和其他民生必需品，以及看醫生。

至少有5個涵蓋2.26億人口的國家或地區敦促人民待在家裡不要外出，盡量減少與人接觸，但未祭出懲罰令。這些國家包括伊朗、德國與加拿大。

涵蓋1.89億人口的至少15個國家與地區則已實施宵禁，包括沙烏地阿拉伯、象牙海岸、智利、菲律賓首都馬尼拉和塞爾維亞，埃及則將自明天開始實施宵禁。

若干國家封鎖主要城市，禁止民眾自由進出，比如保利亞一些大城市、哈薩克第一大城阿拉木圖（Almaty）和首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）與亞塞拜然首都巴庫（Baku）等，以上地區人口總計超過1000萬人。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1090325

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