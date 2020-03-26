土耳其武漢肺炎增561例 累計2433確診

（中央社記者何宏儒安卡拉25日專電）土耳其衛生部長克扎今天深夜指出，25日新增561起武漢肺炎病例、15人不治，累計確診數來到2433例，共59人死亡。土耳其總統艾爾段說，相信境內病毒傳播將於2到3週內減緩。

土耳其於11日出現俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診首例後，接下來數日都以約較前一天累計病例數倍增的趨勢成長。第2週開始確診數續增，但成長幅度較首週平緩。疫情於25日進入第3週，當日病例數驟增。

克扎（Fahrettin Koca）於25日深夜發推文指出，過去24小時對5035名疑似病例進行檢測，其中561人對武漢肺炎呈現陽性反應，新增15人不治，累計確診數來到2433例，共59人死亡。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今晚在電視轉播的演說中表示，相信境內武漢肺炎傳播將於2到3週內減緩。他有信心土耳其可以「在可能的最短時間內」克服疫情，並強調「我們對每一種情況都有所準備」。

艾爾段說：「於2到3週內減緩病毒散播速度，我們會儘快度過這個期間，並將損害降到最低。」他表示，正對居家隔離的5萬3000人，以及在醫院隔離的8554人進行監控。

克扎今天稍早指出，包括兩名年逾60歲病患在內，至少有26名武漢肺炎患者已經康復出院，「兩名年長病患都在加護病房成功治癒」。他表示，兩人年紀分別為60、65歲。

他再度提醒，全球罹患武漢肺炎的中年病患為數不少，「病毒不會區分年輕人、老人或中年人」。他敦促所有人都待在家中。（編輯：馮昭）1090326