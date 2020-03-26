體育賽事暫停中國經濟衰退 重創菲律賓博弈業

（中央社記者陳妍君馬尼拉26日專電）武漢肺炎疫情全球蔓延，歐洲足球五大聯賽、美國職籃（NBA）等賽事先後停賽，加上中國經濟衰退、民眾收入減少，菲國博弈業因而大受衝擊。

武漢肺炎疫情持續延燒，17日大馬尼拉封城以來，菲國增加近500例確診病例。截至25日，總確診數達636例，38人死亡。

杜特蒂當局18日下令，持續到4月12日的「強化社區隔離」期間，暫停呂宋島的離岸博弈公司（POGO）營運。然而，多數博弈公司要求員工改為在家上班，實際營運並未因為大馬尼拉封城而停擺。

待在菲律賓博弈產業滿3年的Cara是台灣人，她告訴中央社記者，公司裡近7成是中國大陸員工，台籍員工約占3成。

Cara說，武漢肺炎疫情爆發後，不少返鄉過年的中國大陸員工無法回到菲律賓，有些部門輪班時原本是3個人一起工作，現在只剩兩個人，人力緊缺，工作量變大，加上對菲律賓抗疫能力有疑慮，「很多離職潮也出現了」。

她表示，很多人覺得回中國大陸或台灣比較安全，還有些小公司「扛不住這樣的人事成本，加上沒有收入，可能就會裁員」。

菲律賓博弈產業主要市場是中國大陸，Cara說，一方面中國大陸經濟衰退，民眾收入減少，「都沒有錢吃飯了，怎麼有錢娛樂呢？」另一方面，歐洲盃足球賽延到明年舉辦，NBA和許多賽事也停賽，對偏重運動博弈的公司影響很大。

Cara表示，她的工作偏業務性質，必須外出見其他公司老闆和客戶，成交率才會比較高，「但因為封城，我們不能去見客戶，影響滿大的」。

Cara說，她的薪資業績獎金所占比重高，大馬尼拉封城後，「我覺得，（博弈業務類工作薪水）應該都會掉一半吧」。

小穎（化名）在博弈業工作7年。對於武漢肺炎的影響，她表示：「你想想看，原本有NBA，原本有五大聯賽，如果你的公司是以體育賽事為主的，（公司財源）那幾乎就沒有了，只能依靠其他的（電子類）遊戲，但是其他的遊戲又不是強打項目。」

小穎說：「我們主要是以體育為主，當然影響非常大，（業績影響）就是一半以上啊。」

不過，她認為，中國經濟衰退對博弈業衝擊並不顯著。

小穎說，線上博弈屬於「宅經濟」，大家擔心疫情擴散，都待在家裡，不少人會玩遊戲打發時間；對手上有閒錢的博弈玩家來說，即使經濟衰退，還是照玩不誤。（編輯：陳惠珍）1090326