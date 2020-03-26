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扭轉各自為政局面 歐盟盼統整對抗武漢肺炎措施

最新更新：2020/03/26 22:22

（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）歐盟領導人今天將統整歐洲各自為政的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫措施。這場疫情已經嚴重打擊歐洲，法國及義大利呼籲，發行「冠狀病毒債券」以振興經濟。

為了減緩武漢肺炎大流行，數以億計歐盟民眾深陷全國封城禁令。這場疫情已經讓歐洲超過1萬人喪命，主要死亡病例集中在義大利、西班牙及法國。

歐盟成員國先前不理會歐盟規定，透過關閉邊界、囤積醫療用品及准許大型支出計畫等方式，做出國內優先的防疫措施。

但歐盟執行委員會（EC）主席、前德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，布魯塞爾現在試圖建立更一致的防疫做法，而各國領導人將使用視訊會議將這付諸實踐。

根據聲明草案，相關措施應該包含建立醫療器材緊急儲備，並放鬆歐盟各國之間的邊境管制。

他們也將批准暫停執行歐盟赤字規定，這將允許各國在打擊武漢肺炎時，能不顧赤字更自由地支出。

歐盟27國領導人還將另外賦予歐盟官員職責，展開有關「退場策略」及重建計畫的工作，以協助重振遭疫情及全國封城重創的經濟。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1090326

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