土耳其武漢肺炎暴增1196例 累計3629確診75死

（中央社記者何宏儒安卡拉26日專電）土耳其今天擴大檢測7286名武漢肺炎疑似病例，結果通報病例數暴增1196例，並有16人不治，累計3629例確診、75死。單日病例和死亡數都創自出現確診首例以來之最。

衛生部於25日檢測5035名疑似病例，新增561例確診。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）於26日深夜在推特帳號發推文指出，過去24小時共檢測7286人，有1196例確診。

他指出：「病患和與他們接觸的人都已進行隔離。又有16名患者不治，這使得累計死亡數達到75例、病患總數達到3629例。我一再請求大家落實相關措施。」

土耳其於11日出現俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診首例後，接下來數日都以約較前一天累計病例數倍增的趨勢成長。第2週開始病例數突破100例，每日成長幅度一度較首週轉趨平緩。疫情於25日進入第3週後，病例數接連兩天顯著增長。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於25日曾表示，相信境內武漢肺炎疫情傳播將於2到3週內減緩。

疫情擴大，各界關心當局是否封城、實施宵禁或宣布進入緊急狀態。對此，克扎曾多次表示當局不會宣布緊急狀態。

總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）於17日曾表示，所謂土耳其將實施緊急狀態、宵禁等說法都是不實謠言。但是17日當天累計通報病例數還不到100例，當局現在是否重新評估，引發關切。（編輯：徐崇哲）1090327