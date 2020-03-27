武漢肺炎／美國疫情6月前難趨緩 未來4個月恐奪逾8萬命

武漢肺炎疫情延燒，截至美東時間24日上午，紐約州確診病例已破2.5萬例，以每3天倍增速率竄升。時報廣場上可見到戴口罩防疫的民眾。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月25日

（中央社西雅圖26日綜合外電報導）根據美國華盛頓大學醫學院（University of Washington School of Medicine）資料分析，武漢肺炎疫情接下來4個月恐會在美國奪去逾8萬1000人生命，且6月前疫情恐難消退。

路透社報導，全美住院病患人數預估將在4月第2週飆上顛峰，部分州的時間點可能會略遲。根據這項分析報告，7月底仍可能還有人會死於武漢肺炎，不過死亡人數最晚6月會低於一天10人的流行疫情標準。

這項運用政府、醫院和其他來源資料的分析預測，美國武漢肺炎病故人數範圍甚廣，從最少約3萬8000人到最多約16萬2000人。

領導這項研究的華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）主任莫瑞（Christopher Murray）表示，造成數字出現如此大差距的原因，部分是由於病毒在不同地區傳播速率迥異，專家仍在想辦法解釋原因。

莫瑞說，這代表擴大社交距離措施實施的時間可能需要比原先預估的還長，不過若美國能對病人實施更有效率的篩檢和隔離檢疫措施，那麼最終也許可以放寬相關限制。

這項分析也凸顯醫院將面臨的沉重負擔。疫情顛峰期間，患者人數可能比可用病床數量多6萬4000，且需要使用約2萬台呼吸器。紐約市等疫情重災區的呼吸器已經逐漸出現短缺。

莫瑞表示，病毒在加州擴散速度趨緩，代表病患人數高峰點可能落在4月底，加州的擴大社交距離措施將有必要延長實施。

他還說，路易斯安那州和喬治亞州預估將出現高傳染率，可能對當地醫療系統形成特別沉重的負擔。

這項分析是在假設人人都有密切遵守聯邦、各州與地方政府防疫措施的情況下做出。

莫瑞在聲明中表示：「民眾如果愈來愈沒遵守保持社交距離措施或其他預防措施，大流行疫情趨勢將出現變化，而且是嚴重惡化。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）資料，目前美國累計確診病例8萬5505例，1290人死亡。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1090327