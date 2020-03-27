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中國防疫專家看美疫情：未來10至14天是關鍵

最新更新：2020/03/27 11:00
中國防疫專家張文宏說，估計美國疫情的鋒值最快10到14天出現。圖為美國紐約時代廣場一個已經停業的商家，工作人員用木板封閉大門。（中新社提供）
中國防疫專家張文宏說，估計美國疫情的鋒值最快10到14天出現。圖為美國紐約時代廣場一個已經停業的商家，工作人員用木板封閉大門。（中新社提供）

（中央社台北27日電）美國感染武漢肺炎的確診病例超越中國居全球之首。中國防疫專家張文宏說，估計美國疫情的鋒值最快10到14天出現，若是鋒值在4週出現，美國確診病例數將驟增，恐怕醫療資源會短缺。

根據中國媒體財新網26日的報導，華山醫院感染科主任張文宏以視訊向中國駐美國大使館分析美國疫情指出，沒有到高峰，就談不上拐點，高峰何時出現，取決於美國如何因應疫情。

他說，美國的醫療儲備很充分，醫療設施緊急生產能力也非常好，峰值一定會到，但很難說是在兩週還是4週。

張文宏表示，峰值最快10天到14天出現，慢一點也可能4個星期。兩週之內出現峰值，逐步下降，防控就會向良性發展，如果是4週才出現峰值，美國的病例數還會指數級上升，到時恐怕就會出現醫療資源短缺。

美國境內部分地區像是紐約州確診病例驟增速度驚人，州長古莫（Andrew Cuomo）表示，紐約州確診病例增加速度有如「子彈列車」，張文宏指出，這是因為錯過早期遏止病例攀升的最佳防控時機。

他說，美國東部出現社區傳播，只能採取居家隔離，延緩社交，到底能否奏效，要看防疫政策執行是否貫徹，若政策能落實，原則上，10天到14天，新增病例會降低，「傳染病禁不起隔離，只要充分隔離，就可以限制傳播」。

至於美國年輕人感染率偏高的原因，張文宏指出，中國的流行病調查揭示，感染的風險主要是密切接觸者，而對於美國年輕人來說，大量的社交活動就是最大風險，「而且普遍不戴口罩」，英國也是，晚上酒吧密密麻麻，播散風險極大。

他說，美國的醫療條件和衛生專業人員的素質，是沒有問題的，現在有點慌亂，並建議在美華人、留學生等，要對美國的整個衛生體系有信心，峰值一定會到來，在到來之前，大家就是宅在家裡。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1090327

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