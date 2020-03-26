美國確診破6.5萬例 專家：要為下個週期做好準備

（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）美國武漢肺炎疫情持續蔓延，今天新增病例超過1萬例，確診人數超過6萬5000人。白宮防疫任務小組成員佛奇警告，武漢肺炎有可能成為季節性疾病，必須為下個週期做好準備。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情地圖統計，至截稿為止，全美確診人數突破6萬5000例，較昨天多出1萬2000例。死亡病例達到942例。

疫情最為嚴峻的紐約州確診病例則突破3萬例，但州長古莫（Andrew Cuomo）今天表示，紐約住院病例倍增預估時間已從2天拉長到4.7天，顯示州政府控制人群密度的措施有助減緩病毒散播。

不過，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）今天在白宮記者會被問到武漢肺炎是否可能會像流感一樣變成季節性疾病時表示，「極有可能」。

佛奇以正進入冬天的非洲南部與南半球等地說明表示，這些區域都有病例確診，若這些區域病例大爆發，為下一個週期做準備將是不可避免。這也讓科學家為下一個週期提供疫苗，以及證明有效與安全的治療藥物更加重要。（編輯：陳惠珍）1090326