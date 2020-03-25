川普對抗武漢肺炎做法 逾半受訪美國民眾贊同

（中央社紐約25日綜合外電報導）一份新發布的調查顯示，美國總統川普應對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的方法，獲過半數美國人贊同。

美國新聞週刊（Newsweek）報導，民調機構Navigator於24日發布的調查顯示，52%的登記選民贊同川普在疫情爆發期間的應對作為。

3/10的受訪者向民調訪員表示，他們強烈贊同川普抗疫的各種應對做法，22%的人說他們有點贊同。

對照之下，42%的受訪者說，他們強烈或有點不贊同川普應對武漢肺炎的做法。

調查顯示，政黨傾向會影響民眾對川普抗疫做法的立場，但有45%的獨立選民贊同川普的做法，38%的獨立選民不贊同。

當被問到更信任誰來處理這場疫情時，接受調查的民眾中有45%的人偏好川普，只有39%的人更相信國會的民主黨人士。

儘管因應疫情而來的停工，導致市場震盪與失業人數激增，但逾半（53%）的選民贊同川普在經濟上的應對，有43%的人不贊同。

Navigator在3月20日至23日進行調查，總計訪問了1038名登記選民。

這項民調結果發布前一天，民主黨參議員第2度阻止2兆美元的紓困案，遭川普指控為玩「黨同伐異遊戲」，拖延對美國勞工的救濟。（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090325