傳美擬再限制華為晶片貨源 加壓台積電

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）路透社引述知情人士披露，美國高層官員已同意採取新措施，限制全球企業供應晶片給中國的華為公司，主要是想施壓台灣的台積電。目前不清楚總統川普是否批准這項做法。

全球新型冠狀病毒疫情大流行，華府與北京又為誰該因疫情失控負責大打口水戰，關係趨於緊繃。

川普政府原本有意放寬供貨華為的限制，3月11日美國同意再延長臨時許可證45天，允許華為維持向美購買零件。但美方官員想規定，使用美國晶片製造設備的外國企業，須取得美國許可才能提供特定晶片給華為。美國去年把華為列入貿易黑名單，限制美國供應商供貨給華為。

一名知情人士透露，新作法目的是要制止台灣積體電路製造股份有限公司銷售晶片給華為。台積電是供貨給華為旗下海思半導體有限公司的主要晶片製造商，也是全球最大晶片代工製造商。

目前還不清楚川普會否批准新作法，他2月時顯現出反對這麼做的態度。消息來源說，若改採新作法，將會打擊到華為及台積電，也會對美國企業造成損失。

貿易律師賈可布森（Doug Jacobson）說：「這項變更會為美國企業造成負面衝擊，比對華為造成的影響更大，因為華為會發展出自己的供應鏈，最終找到替代選項。」

美國此舉可能激怒北京當局，北京曾公開反對美國在全球強迫盟國排除華為參與第5代行動通訊技術（5G）網絡的建設。美國的理由是華為有暗中刺探資訊的疑慮，華為則否認指控。

根據中國的光大證券股份有限公司去年一項報告，多數晶片製造商都仰賴美國企業生產的設備，例如科磊公司（KLA Corp）、科林研發股份有限公司（Lam Research）、應用材料公司（Applied Materials）等。這些設備製造商並未立即回覆記者詢問。

華為暫未置評。台積電則表示「無法回答假設性問題，也不評論任何個別客戶」。

消息來源透露，美國此舉是為限制供貨商銷售精密晶片給華為，而不是較早期、更商品化、可廣泛取得的半導體。

在華府擔任律師的前商務部官員沃爾夫（Kevin Wolf）說：「在知道（變更作法）適用的技術門檻之前，不可能知道會有哪些影響。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1090327