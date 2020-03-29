武漢肺炎疫情醫療設備短缺 浮潛面罩變身呼吸器

（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）武漢肺炎疫情造成醫院湧進過多呼吸困難患者，醫療資源不勝負荷，所幸有醫療人員腦筋動得快，將體育運品店販售的浮潛面罩加以改造，用來協助患者肺部免於塌陷。

這個創意源自義大利，即全歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情最嚴重的國家。其他國家的醫院跟進仿效，並加入自己的巧思，讓面罩效果更好。

比利時首都布魯塞爾郊區伊拉斯謨醫院（Erasme Hospital）呼吸物理治療師龐尼野（Frederic Bonnier）表示，改造過的浮潛面罩「將提供給有嚴重呼吸系統問題的患者使用。目的是避免替患者進行氣管插管，讓病患戴上當作呼吸器使用」。

龐尼野也在布魯塞爾自由大學（ULB）教課。

龐尼野率領設計一種特製的閥門，裝在全罩式浮潛面罩上方原本接呼吸管的位置，讓面罩連結簡稱BiPAP呼吸器的雙相呼吸道正壓換氣輔助機，以將壓縮空氣送進面罩。

這有助於防止肺泡塌陷。人體吸收氧氣和排出二氧化碳都需要肺泡，而2019冠狀病毒疾病引發的肺炎會導致肺膜發炎，造成肺泡積水。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090329