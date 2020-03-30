印度外地工人遷移返鄉 政府關閉省界強制安置

（中央社記者康世人新德里30日專電）由於印度大都市的日薪外地工人不相信政府承諾提供糧食和發放補助金，數十萬人持續步行回鄉，印度中央政府昨天下令各省市關閉省界，強制安置流動工人到避難所。

為遏阻2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，印度中央政府從25日零時起實施全國性封鎖，財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）隔天宣布提供1.7兆盧比（約新台幣6800億元）的窮人救濟方案，保證沒有人會挨餓。

不過，多數在大都市討生活的外地工人根本沒有帳戶，不知道政府如何發補助金，更別說政府承諾發放的糧食何時能送到窮人手中，加上印度官僚體系的行政效率緩慢及貪污盛行，讓這些工人無法相信政府，為了生存，數十萬人仍紛紛步行跨越省市區界返鄉，增加疫情帶回村莊的風險。

因此，即使全國封鎖已經5天，印度武漢肺炎疫情仍持續升溫，根據印度經濟時報（Economic Times）等多家印度媒體報導，印度武漢肺炎確診病例已破千，但官方統計數字截至今天上午10時30分，仍停留在942例，其中死亡病例29例，有99人痊癒。

為避免外地工人返鄉，反而把在都市的疫情帶回農村，印度中央政府昨天援引災難管理法，下令各省市與中央直轄區政府的治安官及警方關閉省市區界，並強制把在高速公路或省市區界步行返鄉的工人安置到避難所。

此外，這些部署到省市區界的官員，還負責對這些踏上返鄉路的工人提供食物、運輸及進行篩檢。

印度時報（Times of India）報導，光是拉吉斯坦省（Rajasthan）齋浦爾（Jaipur），昨天就至少篩檢12萬5000名從古茶拉底省（Gujarat）和馬哈拉什特拉省（Maharashtra）返鄉的工人及他們的眷屬。

根據印度內政部給各省市區首長的信函，必須阻止外地工人的返鄉流動，且提供他們檢疫、食物等，同時也要求各省市區政府確保雇主支付員工薪水，房東不得驅逐租屋的工人。

在答覆是否不知道有龐大數目的外地工人正在流動返鄉時，印度衛生與家庭福利部次長阿加渥（Lav Agarwal）說，由於武漢肺炎在全球及全印度傳播，整個規模是空前的，中央政府已竭盡所能對局勢發展做出反應，指示各省市區政府確保所有雇主都要付薪水給工人。（編輯：王永志）1090330