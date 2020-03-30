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東南亞疫情燒不停 印尼菲律賓新增逾百例確診

最新更新：2020/03/30 22:01

（中央社雅加達30日綜合外電報導）東南亞各國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，印尼今天通報130起新增病例；菲律賓也新增128例確診；新加坡新增35起病例。

路透社報導，印尼衛生部官員艾瑪德（Achmad Yurianto）表示，印尼今天新增130起武漢肺炎感染病例，全國累計確診達1285例；死亡新增12例，累計114人不治。另有64人已痊癒。艾瑪德還說，印尼已為全國超過6500人進行檢測。

菲律賓衛生部今天通報，境內新增128起武漢肺炎感染病例及7起死亡病例。

菲律賓衛生部助理部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）在例行記者會上說，全國確診數增至1546例，死亡增至78例。

她還說，數千件檢測試劑已抵達，且有更多實驗室展開相關作業，因此當局能檢測出更多感染病例。

新加坡今天新增35起武漢肺炎確診病例，全國累計確診達879例。新增的35起病例中，有9例為境外移入，其他則是本土感染案例。新加坡昨天通報第3起武漢肺炎死亡病例。

另外，為遏止武漢肺炎疫情擴散，越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）今天下令暫停大眾運輸服務。越南目前已有203起武漢肺炎確診病例。

根據刊登在越南政府網站上的聲明，阮春福也呼籲民眾減少使用私家車，並鼓勵政府官員在家工作。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090330

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