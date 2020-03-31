韓國晶片廠一員工染疫 三星電子：無礙生產

（中央社首爾31日綜合外電報導）三星電子（Samsung Electronics）今天表示，韓國龍仁市器興區晶片廠的一名員工經2019冠狀病毒疾病採檢呈陽性反應，但工廠生產未受影響。

路透社報導，這是首度有三星電子晶片廠員工檢測呈陽性反應；先前三星位於韓國東南部城市龜尾（Gumi）的智慧型手機廠傳出數起確診病例，導致短暫停工。

雖然晶片廠生產大致未受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，但市場擔心供應鏈中斷，已造成最近晶片價格上漲。

三星電子在聲明中表示：「我們在韓國器興區（Giheung）的晶圓代工廠，有一名員工經COVID-19檢測呈陽性反應。」

三星電子說，曾與這名員工密切接觸的人目前都自我隔離，相關工作場地已經關閉進行消毒，乾淨的廠房則維持運作。

韓國一度是中國以外疫情最嚴重的地方，最近幾週已見疫情放緩。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整資料，韓國目前累計約9700人確診、162人病故。

韓國疾病管理本部昨天通報新增78起病例，其中至少13人是由國外入境。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1090331