更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 3/31
國際

武漢肺炎全球最新情報 3/31

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事
生活

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事

郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史
政治

郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史

志村健70年人生謝幕 搞笑詮釋「怪叔叔」成絕響
娛樂

志村健70年人生謝幕 搞笑詮釋「怪叔叔」成絕響

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

韓國晶片廠一員工染疫 三星電子：無礙生產

最新更新：2020/03/31 11:07

（中央社首爾31日綜合外電報導）三星電子（Samsung Electronics）今天表示，韓國龍仁市器興區晶片廠的一名員工經2019冠狀病毒疾病採檢呈陽性反應，但工廠生產未受影響。

路透社報導，這是首度有三星電子晶片廠員工檢測呈陽性反應；先前三星位於韓國東南部城市龜尾（Gumi）的智慧型手機廠傳出數起確診病例，導致短暫停工。

雖然晶片廠生產大致未受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，但市場擔心供應鏈中斷，已造成最近晶片價格上漲。

三星電子在聲明中表示：「我們在韓國器興區（Giheung）的晶圓代工廠，有一名員工經COVID-19檢測呈陽性反應。」

三星電子說，曾與這名員工密切接觸的人目前都自我隔離，相關工作場地已經關閉進行消毒，乾淨的廠房則維持運作。

韓國一度是中國以外疫情最嚴重的地方，最近幾週已見疫情放緩。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整資料，韓國目前累計約9700人確診、162人病故。

韓國疾病管理本部昨天通報新增78起病例，其中至少13人是由國外入境。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1090331

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報