印度伊斯蘭傳道會爆群聚感染 武漢肺炎數百人住院

（中央社記者康世人新德里31日專電）印度在全國封鎖後，武漢肺炎疫情仍持續大爆發，調查發現，主要是新德里伊斯蘭傳道會（Tablighi Jamaat）月初舉辦大型宗教聚會，導致近300人感染住院，10人死亡。

綜合印度時報（Times of India）等印度媒體今天報導，伊斯蘭傳道會在3月初舉辦年度聚會，印度的許多教徒，以及10日起陸續入境新德里的250名外國人參加這項大型宗教聚會。宗教聚會結束後，一些外國人前往印度各省清真寺。

一名不願意具名的印度衛生部門高層官員表示，衛生部門懷疑，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）是由這些外國人帶來的。

根據印度官方的追蹤，共有9名印度人和1名菲律賓傳教士感染武漢肺炎後死亡，都曾參加過伊斯蘭傳道會的宗教聚會。衛生當局也追蹤到共有19名曾經參加伊斯蘭傳道會聚會的外國人，在印度接受武漢肺炎病毒檢測後呈現陽性。

消息人士說，伊斯蘭傳道會有1500多名成員仍留在清真寺內，約有近300人出現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，包括6名傳教士確診，都被送往醫院隔離治療。

新德里警方與市政府及衛生當局已把伊斯蘭傳道會所在地區封鎖隔離，伊斯蘭傳道會總部也被封鎖，成員一律接受病毒檢測，希望制止疫情蔓延。

伊斯蘭傳道會總部大樓位於新德里尼札穆丁（Nizamuddin）區，是一棟像旅館一樣的建築，共有6層樓，可容納2000人，而地下層有廚房和大眾用餐區，官員擔心這樣的環境讓病毒更容易傳播。

一名官員指出，當局已經派遣醫療隊到尼扎穆丁區監控當地500多名居民與流動狀況，隨時控制疫情。

伊斯蘭傳道會試圖複製伊斯蘭教先知穆罕默德時代穆斯林的生活方式，是由伊斯蘭學者莫拉納（Maulana Muhammad）1962年在哈雅納省（Haryana）梅瓦特縣（Mewat）發起創設，信徒被要求到這個宗派的各地分支團體拜訪，並以啟發當地人為己任。

伊斯蘭傳道會在印度和海外有許多追隨者，3月到新德里參加宗教聚會的外國人分別來自泰國、印尼和馬來西亞等國，他們許多人仍留在印度其他省的清真寺。

根據印度衛生與家庭福利部截至上午9時30分的統計，印度累計武漢肺炎確診病例1117例，共有32人死亡，101人痊癒。首都新德里也因伊斯蘭傳道會的疫情爆發，確診病例上升到87例。(編輯:陳惠珍)1090331