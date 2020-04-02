美疫情惡化 五角大廈擬提供10萬個屍袋

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，全美有超過80%人口居家防疫，預料未來幾週死亡病例將攀升，五角大廈將提供多達10萬個屍袋，供文職當局使用。

五角大廈官員今天告訴路透社，美國聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency, FEMA）要求向國防部提供10萬個屍袋。

官員說，國防部後勤署（Defense Logistics Agency）正與目前的承包商洽談提供更多屍袋。

這位要求匿名的官員說，承包商增加產量時，首批屍袋將由國防部後勤署庫存供應。FEMA未向國防部後勤署提供確切的供貨日期，但希望準備好就提供。

彭博稍早報導，五角大廈考慮採購更多屍袋，一開始將先供應目前庫存的5萬個。FEMA發言人說，FEMA是在為未來需求做審慎規劃，包括因應美國各州的「太平間突發事件」。

美國預料「接下來兩週將很難熬」，可能至少會有10萬人染疫死亡，總統川普與最高醫療顧問敦促民眾嚴守社交距離措施。

美國的死亡與確診病例連續第4天創下新高，今天又有4個州實施全面性禁足令，目前有超過80%的美國人居家防疫。

根據路透社統計，美國新增925人病故，累計超過4800人死亡，確診病例達21萬4000例，佛羅里達州、喬治亞州、密西西比州與內華達州州長各自實施嚴格的防疫政策。

川普說，他覺得聯邦政府不需要發布全美禁足令，現在有39個州與哥倫比亞特區要求民眾居家防疫，只有在看醫師或採購生活用品時才能外出。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），自2010年來，流感每年在美國造成約1萬2000人到6萬1000人死亡；1918年到1919年的流感大流行，則在美國奪走67萬5000條人命。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1090402