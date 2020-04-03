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武漢肺炎疫情10/100

韓國新增89例武漢肺炎 確診破1萬例

最新更新：2020/04/03 11:18
韓國疾病管理本部表示，韓國3日通報新增86起武漢肺炎病例，比前一天的89例少，境內確診病例累計1萬62。圖為檢疫人員在仁川機場替旅客做篩檢。（韓聯社提供）
韓國疾病管理本部表示，韓國3日通報新增86起武漢肺炎病例，比前一天的89例少，境內確診病例累計1萬62。圖為檢疫人員在仁川機場替旅客做篩檢。（韓聯社提供）

（中央社首爾3日綜合外電報導）韓國疾病管理本部（KCDC）表示，韓國今天通報新增86起武漢肺炎病例，比前一天的89例少，境內確診病例累計1萬62例，是連續第22天新增病例維持在100例左右或以下。

防疫資訊

韓國聯合新聞通訊社報導，韓國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增病例今天持續下滑，但首爾與周圍地區的感染病例繼續增加，主因是出現群聚感染與境外移入病例。

韓國疾病管理本部表示，死亡病例新增5例，累計174人病故，其中超過一半死者是80歲以上患者。

韓國疾病管理本部說，首爾與京畿道和西部仁川港等周圍地區新增42例確診病例，累計1119例，此都會區每日新增病例持續增加，主因是大醫院和教會發生群聚感染，以及出現境外移入病例。

韓國疾病管理本部說，又有193人痊癒並且解除隔離，已康復人數來到6021人。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090403

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