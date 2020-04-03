台灣設計防疫箱印尼出廠 一週200家醫院詢問下訂

（中央社記者石秀娟雅加達3日專電）印尼今天開始採用花蓮門諾醫院醫師賴賢勇設計的武漢肺炎「防疫箱」。一家印尼美妝公司促成這項醫護人員防護裝備在印尼生產，今天將第一批100個「防疫箱」分送到25家雅加達的醫院。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，雅加達處於緊急狀態，許多人改為在家上班，不過印尼本土美妝品牌By Lizzie Parra（BLP Beauty）的員工今天忙著將剛出廠的100個「防疫箱」搬上3輛小型巴士，以便快速分送到醫護人員手中。

BLP Beauty 執行長克里絲塔（Monica Christa）接受中央社記者訪問時表示，「謝謝台灣的賴賢勇醫師發明這個簡單、有效、實用的防疫箱」，降低醫師治療病患時可能遭到感染的風險，特別是印尼醫療資源不足，非常需要「防疫箱」。

克里絲塔指出，BLP Beauty一直想投入抗疫行動，盡企業的社會責任。因印尼醫護人員感染武漢肺炎的比例很高，因此詢問醫護人員的防疫需求，希望能幫上忙，才得知台灣發明「防疫箱」的概念，「我們收到設計圖後，就開始找壓克力廠商製造」。

武漢肺炎患者如需接受插管治療時，醫師在治療的過程中易有被患者飛沫傳染的風險。賴賢勇的發明讓醫師可以在患者頭部罩著「防疫箱」時執行治療，降低感染風險。

賴賢勇3月22日完成國際登錄，公開手繪設計圖供無償下載使用。

克里絲塔表示，取得設計圖後，BLP Beauty請與公司合作的壓克力廠商製造，再把廠商完成的原型先送給醫生看是否有需要修改，然後請廠商依照醫生的建議生產，目前已完成500個「防疫箱」，將逐批分送給大雅加達地區的醫院。

她說，BLP Beauty發起捐助「防疫箱」後，在醫師的社群網站獲得廣大迴響，「一週內我們就收到200家醫院的詢問，總共提出約900個防疫箱的需求」。

她表示，BLP Beauty資助250個防疫箱的製作，募得約1億印尼盾（約新台幣18.2萬元）後，再製作另外250個。為生產更多防疫箱，也自2日起開辦集資活動，將進行至4月17日。根據統計，至3日晚間6時已募得3600萬印尼盾（約新台幣6萬5000元）。（編輯：陳惠珍）1090403