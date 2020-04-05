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他們正在埋葬寶可夢 法記者評中國疫情挨批歧視

最新更新：2020/04/05 11:47

（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國BFMTV電視台今天報導中國2019冠狀病毒疾病疫情時，記者沒注意麥克風沒關，一句「他們正在埋葬寶可夢」惹來一身腥。網友一面倒撻伐記者種族歧視後，電視台與記者被迫道歉。

法新社報導，BFMTV現場直播中國各地為2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）死者默哀3分鐘的新聞時，財經記者勒西普勒（Emmanuel Lechypre）低聲評論：「他們正在埋葬寶可夢。」

沒想到麥克風沒關，這段話被直播出去，觀眾聽得一清二楚。

節目播出後，社群媒體網友群起砲轟BFMTV電視台與勒西普勒種族歧視、「神經大條到讓人咋舌」，罪魁禍首勒西普勒只得連聲致歉，說他不知道當時麥克風沒關。

「我以為麥克風關了，才會說出完全不恰當的發言，我非常抱歉。」

BFMTV老闆福吉爾（Marc-Olivier Fogiel）也對觀眾致歉。目前不清楚勒西普勒是否會遭處分，但網路上許多人呼籲電視台炒他魷魚，還有人糾正說，寶可夢這些角色其實都是日本創造的。

中國4日由國家主席習近平率領全國默哀，悼念因疫情犧牲的「烈士」與病逝同胞。

2019冠狀病毒疾病去年12月從中國開始爆發，俗稱「武漢肺炎」。全球目前至少有110萬人確診，而根據中國官方數據，中國迄今約3300人染疫身亡。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090405

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