武漢肺炎衝擊英國經濟 貧窮問題恐更惡化

（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國專家表示，全球金融危機引發10年撙節政策讓英國貧窮程度居高不下之後，武漢肺炎疫情將更加劇英國的貧窮問題。

官方資料顯示，在英國有超過1400萬人生活在貧困中，接近全部人口的1/4。

政府數據顯示，有420萬兒童處於貧困，約貧困人口的30%。

隨著英國頒布全國禁足令、英國人大量失業，這種情況正在惡化。

社會變革組織朗特利基金會（Joseph Rowntree Foundation）經濟學主管殷尼斯（Dave Innes）說：「對餐旅服務業和零售業等行業工人來說，貧困的風險特別高，因為這些行業的人更可能面臨低工資和工作無保障的狀況。」

在過去兩週，英國有近100萬成年人申請統一福利金（Universal Credit），人數幾乎是以往的10倍。

英國兒童貧困行動組織主任麥基漢（Louisa McGeehan）說：「如果那些在疫情大流行前收入還過得去的家庭也得申請統一福利金，他們會突然發現自己生活在貧困中。」

申請統一福利金雖然可以讓單身家庭每月收入達到400英鎊（新台幣1萬4860元），但仍遠低於在英國被認為足以免於「貧困」的600英鎊水準。

殷尼斯說：「從經濟上來說，我們知道很可能會出現大衰退，而且很難從大衰退中迅速復甦。」

他告訴法新社：「我們知道，經濟衰退通常對貧困或面臨貧困風險的人打擊最嚴重。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1090405