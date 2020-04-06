印度武漢肺炎死亡破百 主因宗教群聚感染

（中央社記者康世人台北6日專電）印度武漢肺炎確診和死亡病例再度攀升。印度官方統計，截至今天上午9時，確診病例累計達3666例，死亡病例破百達109例，主要是由於伊斯蘭傳道會群聚感染。

印度家庭與福利部指出，印度2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例增加，主要是因為發生在新德里尼札穆丁區（Nizamuddin）的伊斯蘭傳道會（Tablighi Jamaat）群聚感染，如果沒有這項群聚感染，印度確診病例倍數增加的天數為7.4天，但因為這項群聚感染，導致天數縮短為4.1天。

由於印度中央政府收到各省通報確診病例，必須再核對確認，時效上會有延誤，若根據印度斯坦時報（Hindustan Times）等媒體統計印度各省官方數據，加上昨晚通報的武漢肺炎確診病例，全印度確診病例已破4000例，其中新德里就有503起確診病例。

印度家庭與福利部次長阿加渥（Lav Agarwal）說，印度現在的重點是追蹤病毒，而不是讓「病毒追著我們跑」。

伊斯蘭傳道會3月初不顧大型集會禁令，在新德里尼札穆丁區舉辦大型宗教聚會，共有近9000人與會，多數成員聚會後又前往印度各省，目前約有320例與這次群聚感染有關者確診，且有10名死亡病例；17個省市或中央直轄區通報的確診病例，與伊斯蘭傳道會群聚感染有關。

印度各省正在加強追蹤與伊斯蘭傳道會有關的人群，同時加速篩檢，並對接觸發病者採取隔離政策。

印度由於檢測病毒與醫療資源不足，一直拒絕世界衛生組織（WHO）籲大規模對可疑人群進行檢測的建議，但因疫情不斷上升，印度總理莫迪已於3月24日宣布隔天零時起全國封鎖21天。

華府疾病動態、經濟和政策中心（Center for Disease Dynamics, Economics and Policy）主任納斯米瑞安（Ramanan Laxminarayan）等多數醫療和公共衛生專家都認為，在醫療資源不足，無法進行大規模篩檢之下，印度政府採取全國封鎖是正確的措施，但仍應持續擴大篩檢。

這些專家指出，如果印度政府能事先對窮人照顧、物資等做好安排，且多給一點時間讓民眾反應，會減少更多問題。（編輯：韋樞）1090406