穆迪：疫情至少令美國經濟1/4停擺

（中央社紐約6日綜合外電報導）根據穆迪分析公司（Moody's Analytics）研究，武漢肺炎疫情席捲美國引發的商業活動急凍，造成這個全球最大經濟體至少1/4的部分頓時停擺。經濟學家表示，衝擊之大前所未見。

這份由「華爾街日報」（The Wall Street Journal）委託提出的報告，是在美國各地因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情而採取封閉措施3週後，針對美國經濟停擺程度迄今最全面的分析之一。

穆迪指出，美國有41州已下令部分公共場所暫時關閉，包括餐館、大學、健身房、電影院、公園、精品店和其他數以百萬計的「非必要」營業場所。分析顯示，如今美國單日經濟產出和3月首週限令實施前相比，萎縮達29%。

穆迪的分析包括未受政府限令直接影響的產業，例如根據業界分析師提供的數據，來評估美國住房建築業所受衝擊。穆迪因此估算，全美旅館業目前接近9成停擺，金融服務業則只有1成停擺。

穆迪表示，眼前這波危機和美國經歷過的經濟危機不同，如2007至2009年的經濟衰退。當時危機主要由家庭和企業累積龐大債務引發，造成私人財富崩潰，進而衝擊消費支出。換句話說，是從需求端影響到供應端。

但這回卻相反，是供應端的企業先被迫暫停商業活動，進而衝擊到私人財富。穆迪分析首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）表示，最適合拿來相比的情況，是國家發生強烈地震，或是美國2001年經歷的911恐怖攻擊。

美國911事件後，各大航空公司也曾暫時停飛。穆迪估算，當時事發後數天內，美國經濟產出以美元現值計算，縮水達1110億美元（約新台幣3兆3525億元）。

相較之下，目前美國各州實施封閉措施約3週以來，美國經濟產出失血達約3500億美元（約新台幣10兆5707億元），「宛如印第安納州消失一整年。」

這次危機美國每日經濟產出衰減幅度令人咋舌。相較於美國商務部的數據顯示，1929至1933年的大蕭條時期，美國經濟年產值萎縮26%；而在2007年底至2009年中的上回經濟衰退期，美國單季經濟產值則萎縮近4%。

此外，由於這份分析只計入迄今中斷的美國商業活動造成的經濟產值損失，並未考量到失業率攀升和個人財產縮水使得家庭和企業支出減少，造成供應面需求下滑導致的經濟產值損失，因此分析結果勢必低估疫情的整體衝擊。

詹迪表示：「這可比擬天災。大蕭條時期也無法和我們現在所經歷的情況相比。」（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1090406