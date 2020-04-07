紅寶石公主號染疫遭扣查 200船員有症狀

（中央社記者丘德真雪梨7日專電）稍早傳出有600多名乘客確診的郵輪「紅寶石公主號」，遭澳洲警方扣留等候調查，1000多名船員受困船上，據工會表示，有200名船員出現類似2019冠狀病毒疾病症狀。

有工會代表擔心，仍滯留在船上的船員恐怕受到不人道待遇。

「紅寶石公主號」（Ruby Princess）3月中旬在雪梨靠港，600多名乘客上岸後確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），其中有11人在確診後死亡。對此，新南威爾斯州政府派遣專門處理凶殺案的警官，針對船長和船公司展開調查，以便了解事件是否涉及過失導致他人死亡。

郵輪「紅寶石公主號」被扣留的地點是距離雪梨一個半小時車程以外、受到周圍煤碳處理廠遮掩著的金布勒港（Port Kembla）；而非專門停泊郵輪的雪梨市中心環形碼頭（Circular Quay）。

國際運輸工人聯盟（International Transport Workers' Federation） 澳洲分部全國行動召集人（National Coordinator）薩默斯（Dean Summers） 說：「在金布勒港的情況，是一場人道危機。」

薩默斯指出，仍有1000多名船員被困在船上，但隨著警方將「紅寶石公主號」列為涉嫌犯罪現場，船員的處境已令人擔心。薩默斯認為，儘管警方懷疑郵輪公司的管理層涉嫌疏失，不應該由船員承擔後果。

薩默斯強調：「對我們（海員）來說最大的問題，是船上人員都被當成是刑事涉案人，遭到惡劣的對待。我們本來有一個世界頂尖的郵輪碼頭，就是北面不遠處的雪梨港。但是州政府偏偏要讓這艘船停泊在這裡，交由警察監管，而非採取人道救援。把它藏在一個運輸煤炭的碼頭，船員受到次等對待，他們（政府）才不會這樣對待乘客呢。」

薩默斯說：「紅寶石公主號的情況很特殊，它不能被放行出海，因為它已被列為罪案現場。而且，船上高達200名船員，據通報已呈現類似2019冠狀病毒疾病的症狀；換言之每5個船員就有一人出現症狀。政府卻一昧把問題隱匿起來，僅提供一丁點醫療協助。」

澳洲海洋工會（Maritime Union of Australia）助理秘書長葛瑞特（Paul Garret）指出，「紅寶石公主號」的事件讓新南威爾斯州政府飽受抨擊，但當局為了轉移視線，不惜犧牲船員的權益。

他說：「這艘船被扣留在金布勒港，而非雪梨港；不過就是為了把問題遮掩起來，把它藏在一個攝影機難以拍攝的地方。這艘船停在金布勒港，是為了擋住政治壓力，避過媒體的焦點，只是為了迴避而非對付問題。要是政府真有擔當，就應該讓它停泊在雪梨港。」

多個工會代表今天來到金布勒港，試圖了解船員的處境，但遭警方阻擋。警方隨後答應讓工會代表進入港區與船員通電話。但到最後，工會代表只能與郵輪所屬的船公司「嘉年華澳洲」（Carnival Australia）人資部門通話。

對此南岸地區工委會（South Coast Labour Council）秘書長羅瑞斯（Arthur Rorris）表示不滿。他說：「足足等了4小時，等到現在很不幸地，郵輪公司還是未能交出船員代表。大家可以自己判斷，想想看為何郵輪公司會如此，還有為何當局會如此，他們不希望工會代表和船員通話，以了解船員是否安好。這樣子很難看呢。」

面對1000多名船員受困船上的難題，薩默斯說：「澳洲海洋工會和國際運輸工人聯盟要求政府，要讓這艘船靠岸並且提供治療。要確定病患能接受治療，把有需要的人隔離起來。沒病的人在完成隔離後，要讓他們搭飛機離開，而不要把他們推到海裡。」薩默斯提醒，如果政府這樣做，相關費用可要求郵輪公司承擔。

隨著疫情肆虐，薩默斯估計，全球現時有數十萬的海員受困於船上。他解釋，全球有超過300艘郵輪，平均每艘郵輪有大約1000名船員，因為疫情而無法上岸的船員恐怕超過30萬人。

薩默斯還提到，受困「紅寶石公主號」的船員一共來自50多個國家。

中央社記者稍早向「嘉年華澳洲」詢問郵輪上是否有台灣藉船員。但直到截稿為止，仍未獲回覆。（編輯：馮昭）1090407

郵輪「紅寶石公主號」被扣留在遠離民眾視線，並且受到周圍煤碳處理廠遮掩的金布勒港（Port Kembla），而非停泊在雪梨市中心的郵輪碼頭。對此有工會人士批評，澳洲政府對事件的處理缺乏透明度。中央社記者丘德真新南威爾斯州攝 109年4月7日

染疫郵輪「紅寶石公主號」遭澳洲警方扣留，國際運輸工人聯盟澳洲分部全國行動召集人薩默斯（黑衣背影）與警方和郵輪公司交涉，始終無法與船員通話。中央社記者丘德真新南威爾斯州攝 109年4月7日

國際運輸工人聯盟澳洲分部全國行動召集人薩默斯指出，1000多名船員受困於「紅寶石公主號」，其中200多名船員出現症狀，已構成人道危機。中央社記者丘德真新南威爾斯州攝 109年4月7日

染疫郵輪「紅寶石公主號」遭澳洲警方扣留，南岸地區工委會秘書長羅瑞斯表示，船公司和政府一直阻撓工會代表和船員通話，導致工會無法了解船員是否安好。中央社記者丘德真新南威爾斯州攝 109年4月7日