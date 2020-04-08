新加坡社交距離鐵律若空城 7000人未依規遭勸告

新加坡落實社交安全距離，非必要服務場所關閉1個月，圖為肉骨茶店人員打包外帶。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月8日

（中央社記者黃自強新加坡8日專電）新加坡落實社交安全距離規範，非必要服務場所關閉1個月，嚴禁餐館與庶民美食中心內用餐，只能外帶或送餐服務，市區空蕩蕩宛如空城，有超過7000人未依規定遭書面勸告。

新加坡從7日起到5月4日實施更嚴格的社交安全措施，違者祭出刑事處分。

7日是嚴格執行這項阻斷損害措施的第一天，大多數員工採取居家辦公模式，諸如中央商業區的辦公大樓、萊佛士坊地鐵站附近的金融商圈、烏節商圈商家等地點均門窗緊閉。

部分上班族或視之為半封城或準封城狀態，但新加坡目前並未封城，更沒有調升「疾病爆發應對系統」等級到紅色警戒，只是原本絡繹不絕的逛街人潮或行色匆匆上班族均不復見，讓市中心區宛若「空城」。

新加坡迄今嚴禁在餐館與庶民美食中心內用餐，只能外帶或利用送餐服務訂餐，也不能在用餐區聚集或遊蕩，消費者要依地面標示維持至少1公尺距離，否則會遭執法人員取締。

在中峇魯地區的肉骨茶業者鄭秋蘭告訴中央社記者，這次疫情對新加坡經濟打擊很大，餐飲業更受到嚴重影響，政府也推出很多援助的經濟配套方案，希望疫情能趕快結束，讓所有人的生活都回歸正軌。

另外也有餐飲業者表示，7日是消費者外帶用餐的第一天，傳統小販中心業者受到上班族居家辦公影響，幾乎不見人潮，生意難有起色，他們也要與送餐快遞合作爭取商機。

根據新加坡政府統計，首日有超過7000人違反社交安全距離規定遭到書面勸告。

另外，新加坡昨天同時針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）通過暫行措施法案，無論人數多寡、在家裡或公共場合，禁止私人與公共場所聚會，包括未同住在一起的家人與朋友。

新加坡7日新增武漢肺炎106例，除3起是境外移入，其他103起屬本土感染病例。本土感染的103起病例中，有52起與現有感染群有關，有10起與先前確認病例有關，另有41起則暫時與其他病例無關。迄今確診累計1481例，死亡6例。(編輯：韋樞)1090408

新加坡落實社交安全距離規範，嚴禁餐館與美食中心內用餐，餐點只能外帶或外送。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月8日