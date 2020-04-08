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武漢肺炎8日新增3確診 2境外1本土
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鎖國若延長 印度地方政府恐發不出薪水

最新更新：2020/04/08 14:05

（中央社記者康世人新德里8日專電）印度全境封鎖影響下，多位省府官員表示，許多省市區政府稅收下滑3到6成，預估4月降幅會更大，原定21天封鎖期如延長，多個省政府恐面臨遲發薪水的窘境。

印度2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，官方昨天召開部長級會議，聽取各省代表和專家建議後，至少4省公開要求延長目前21天的封鎖期，中央政府表示將考慮。

印度一旦延長封鎖，除影響在城市打工養家的外地工人生計，多數省府官員和雇員的薪水也可能出問題，可能延後發放。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天引述多省官員說法報導，印度多數省市區政府兩大收入來源，一是石化產品增值稅，一是白酒消費稅。

官員們說，3月25日起全印度封鎖後，僅允許車輛有緊急理由才能上路，燃料需求下降，石化產品增值稅也減少。印度販售酒類商店都已關閉，不賣酒就無白酒消費稅。

拉吉斯坦省（Rajasthan）、克勒拉省（Kerala）和北阿坎德省（Uttarakhand）等還有排第3大的旅遊稅入，但官員指出，全國封鎖後，古蹟和多數飯店已關閉，處於虧損狀態。

省府官員們表示，武漢肺炎疫情在政府收入下滑時到來，多數省政府2020至2021財政年度預算文件都顯示，由於商品與服務稅（GST）收入降低，年度財政收入將減少7%到22%。

雙重打擊下，印度有些地方政府承受龐大財務壓力，馬哈拉什特拉省（Maharashtra）、泰倫加那省（Telangana）、安德拉省（Andhra Pradesh）等，已宣布削減官員和雇員薪水1至6成，以度過難關。

安德拉省一位不具名高層官員透露，省府已支付3個月薪資，如果情況（全國封鎖）持續，省府很難支付4月和5月的薪水。

仰賴工業的安德拉省、泰倫加納省、馬哈拉什特拉省、坦米爾那都省（Tamil Nadu）受封鎖的衝擊更大，生產停擺，稅收減少。安德拉省財務長拉瓦特（SS Rawat）指出，3月財政收入會較去年同期減少至少一半。

泰倫加納省省長拉奧（K Chandrashekar Rao）表示，每天損失約40億盧比（新台幣15.59億元），但4月前6天，省府僅有6000萬盧比的收入。

部分印度省政府已向中央要求財政援助，有官員和國會議員建議，以科學數據為依據，在疫情熱點地區延長封鎖就好。（編輯：廖漢原）1090408

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