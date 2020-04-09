巴西武漢肺炎確診16170例 819人死亡

（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）巴西各州衛生廳今天更新2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情報告指出，全國確診病例增至16170例，819人死亡，疾病致死率提高到5%。

過去24小時，巴西新增2136起確診病例，133起死亡案例。

聖保羅、里約熱內盧、塞阿拉（Ceara）和亞馬遜等4州疫情蔓延速度最快，今天分別累計達6708例、1938例、1374例和804例確診，428人、106人、53人和30人死亡。

聖保羅州衛生廳長捷爾曼（Jose Henrique Germann）今天坦承低報該州冠狀病毒疾病案例，因檢測速度慢，目前有逾2萬起疑似病例檢測待化驗分析，只有住院的患者和醫護人員列入統計，所以實際確診和死亡人數更多。

根據報告，東北部北大河（Rio Grande do Norte）州府納塔爾（Natal）一名出生僅5天的嬰兒感染新型冠狀病毒疾病，昨天去世，成為巴西武漢肺炎死亡案例年紀最小的患者。

塞阿拉州府佛塔雷莎（Fortaleza）是巴西冠狀病毒染病率最高的城市，每10萬居民34.7人感染。

巴西北部的亞馬遜州已確認3名原住民感染新型冠狀病毒，羅賴馬（Roraima）州衛生廳今天亦證實一名15歲的亞諾瑪米（Yanomami）族原民青年確診，3日被送進加護病房。這也是該州首起原住民確診病例。

聖保羅是目前巴西武漢肺炎確診病例最多的城市，累計4263例。

當地媒體報導，聖保羅市政府已購買5000個屍袋，專門用來安葬冠狀病毒疾病死者，顯示市政當局已預測未來幾週死亡人數將暴增。

位於聖保羅市東區、拉丁美洲最大的美麗村（Vila Formosa）公墓即因需求激增，上週開始每天約挖建100個墓穴，數量是疫情大流行前的一倍。

為避免冠狀病毒在公墓傳播，武漢肺炎症狀去世的死者遺體都必須直接封棺，葬禮限10分鐘，觀禮人數最多10人。

面對即將到來的復活節，聖保羅州長多利亞（Joao Doria）重申保持社交距離抗疫的重要性，籲請民眾不要外出旅行，避免群聚，盡量待在家裡。（編輯：王永志）1090409