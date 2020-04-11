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日皇宮警察確診首例 未長時間接觸皇族

最新更新：2020/04/11 21:30

（中央社記者楊明珠東京11日專電）武漢肺炎疫情在日本蔓延，今天公布一名擔任皇室護衛、皇宮警備的皇宮警察本部幹部護衛官確診。此人並未與日皇伉儷、上皇伉儷及皇族成員有長時間的接觸。

日本放送協會（NHK）報導，皇宮警察本部表示，確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的赤坂護衛署50多歲男性幹部護衛官，是負責日皇德仁與皇后雅子寓所在的赤坂御用地警備工作。

這名護衛官3月31日從位於京都市的京都護衛署調到東京赤坂護衛署，但為了準備搬遷，上個月28日返回位於東京的住家，翌日出現發燒、有倦怠感的症狀。

這名護衛官多次到醫院就診但症狀未改善，9日接受病毒篩檢，今天得知確診。這是皇宮警察本部護衛官確診首例。

這名護衛官上個月返回東京時，放好行李後曾造訪赤坂護衛署，短時間停留過，赤坂護衛署沒有與他密切接觸者。他發病之後，一直自家療養。目前還沒傳出有其他護衛官有症狀。

東京今天新添197起確診病例，創單日新高，累計1902起。日本全國今天新添674起確診病例，日本境內確診者、機場檢疫確診者、包機返國確診者總計6854起，若加上鑽石公主號郵輪總計7566起確診。

今天6縣公布死者共8人，至今累計共141人，其中日本境內確診後死亡者129人、鑽石公主號12人。（編輯：馮昭）1090411

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