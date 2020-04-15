日本男主播武漢肺炎確診 電視台關閉3天消毒

（中央社記者楊明珠東京15日專電）位於日本東京六本木的朝日電視台總公司將完全關閉3天徹底消毒，因為這家電視台先前有女員工確診武漢肺炎，12日又傳出知名男主播富川悠太於11日確診，今晚又傳出2人確診，朝日電視台目前共4人確診。

日本「日刊體育」報報導，朝日電視台（TV Asahi）總公司本月17日至19日將完全關閉。這家電視台的招牌新聞節目「報導站」的43歲男主播富川悠太11日確診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），目前還在住院治療。

朝日電視台原本針對「報導站」工作人員所處的4樓、攝影棚、工作人員休息室等進行消毒作業，但為了避免疫情擴大，朝日電視台認為公司有必要徹底進行消毒作業。

17日至19日，除了與「報導站」節目製播的相關人員以外，一般的員工原則上也禁止進到公司館內。20日起不接受一般客人進入。

富川於本月3日、4日出現發燒症狀，之後退燒。8日左右，他感覺呼吸時上氣不接下氣，但仍持續播報新聞到9日為止。10日他去醫院就診時，醫師診斷他可能有肺炎症狀，要他住院，在接受病毒篩檢後，11日確診。

富川7日在播報時，有觀眾看到電視螢幕中的他多次咳嗽。12日傳出富川確診後，有網民批評天天播報疫情新聞的富川與朝日電視台都缺乏危機意識。

還有網民表示，疫情當道，若出現發燒症狀就應自主管理健康，有很多像富川這樣的人，才會導致東京疫情嚴峻。

今晚日媒報導，又有2位與富川有工作密切接觸的男同事確診。一位是節目製作人，另一是節目工作人員。

富川在醫院發表聲明說，3月底以來他沒參加過聚餐，也沒出去採訪，不知為何會感染。（編輯：陳惠珍）1090415