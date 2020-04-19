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武漢肺炎疫情11/100

美國北達科他單日確診創新高 奇異風電廠大規模感染

最新更新：2020/04/19 13:55

（中央社北達科他州俾斯麥18日綜合外電報導）奇異公司（General Electric）旗下風電廠多人對武漢肺炎驗出陽性之後，美國北達科他州今天確診人數創下單日新高，5月1日能否如期復工出現變數。

州長柏根（Doug Burgum）在簡報會表示，奇異旗下LM風力發電（LM Wind Power）在大福克斯（Grand Forks）的工廠900人過去一週約半數接受採檢後，目前共有110人驗出陽性。

這座風電廠爆出疫情，連帶使得北達科他州過去24小時新增病例增加到90例，是單日增幅最多的一天，全州總確診數來到528例，死亡9例。

人口稀疏的北達科他仍是美國較不受疫情衝擊的其中一州，目前僅有蒙大拿、阿拉斯加和懷俄明州的病例數低於北達科他州。

柏根表示，紐約州等熱點的住院率等數字開始趨緩之際，北達科他州卻朝相反方向走去。

他說：「這是我們早料到會發生的時刻。」他還表示，今天是連續4天新增確診創新高。

柏根表示，這家替風力發電機製造葉輪的廠房將關閉至少2週，他已命令工廠員工待在家中，不管採檢結果如何。

奇異公司發言人表示，關廠期間員工薪水照領，公司也已消毒廠房，「我們會繼續支持員工，注意他們的狀況，再判定何時、如何安全地重啟廠房」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090419

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