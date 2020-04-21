艾爾段：疫情進入高原期 盼齋戒月後生活正常

（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天說，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情開始進入高原期，目標是齋戒月之後讓人民生活恢復正常。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段今天透過視訊方式對執政黨正義發展黨（AKP）中央執行委員會作以上表示。

艾爾段說：「我們目標是齋戒月期間做到全面遵守防疫措施，若真主應允，（開齋節）假期之後全國就可以過渡到正常生活。」

土耳其今年定24日進入齋戒月，5月23日結束。

截至昨天，土耳其2019冠狀病毒疾病確診病例累計達9萬980例，有2140人病故。

艾爾段說，從人命折損和經濟衝擊的角度來看，武漢肺炎已成為一場區隔不同時代的全球危機，「這場大流行已成為第二次世界大戰以來最大危機」。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019冠狀病毒疾病疫情圖，全球185個國家或地區有近250萬起確診病例，造成逾17萬人病逝。

艾爾段說，抗疫的同時，土耳其和中東地區都必須為大流行之後新的世界局勢做準備，「這是第二次世界大戰後土耳其首度有機會進入全球性重組進程的核心」。他說，已要求執政黨人投入疫情後局勢分析。

土耳其已連續兩個週末對31省實施48小時宵禁，影響人口78%約6400萬人。艾爾段昨晚宣布本週擴大封城。23日適逢國定假日「國家主權與兒童節」，31省自23日凌晨起封鎖4天。他說，假日封城措施可能會繼續實施「一段時間」。（編輯：郭中翰）1090421