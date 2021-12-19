首爾燈光秀攜手舞者Lia Kim 展現疫情下藝術活力

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由首爾設計財團主辦的Seoul Light從12月17日至2022年1月2日在東大門設計廣場（DDP）登場。（首爾設計財團提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 110年12月19日

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（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）由首爾設計財團主辦的Seoul Light燈光秀在東大門設計廣場（DDP）再次登場，今年演出以「清醒夢」為主題，探討科技在疫情下展現的嶄新可能性；與知名韓國舞者Lia Kim合作設計的大型投影秀則將在明年初登場。

首爾設計財團利用東大門設計廣場的特殊建築造型，自2019年起多次規劃大型燈光秀，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前曾吸引100萬人次到現場觀看，今年除燈光秀外，也配合冬季氛圍，利用設計廣場空間打造「光之庭園」，並與舞者Lia Kim跨界合作。

喜歡K-POP的粉絲對Lia Kim肯定不陌生，許多知名韓團歌曲編舞都是出自她的巧思，包括BoA、TWICE、MAMAMOO等，無論是性感強烈還是甜美可愛都難不倒她，擅長融合Popping、Jazz和現代舞的她，也常配合當紅歌曲設計編舞，廣受好評，影音網站YouTube頻道訂閱人次已突破119萬。

由媒體藝術家、國立首爾大學美術系教授朴濟成擔綱策劃的Seoul Light在12月17日至2022年1月2日率先登場，朴濟成說明，「清醒夢」是指在作夢時保持意識清醒的狀態，而在疫情下展現出嶄新可能性的技術，所帶來的元宇宙等虛擬空間應用，也像是一場清醒夢，因此選擇了這個主題。

朴濟成接受中央社記者訪問時表示，與Lia Kim的合作作品作為這次Seoul Light的後續企畫，可以視作Lia Kim與元宇宙角色的互動合作，以Lia Kim有力的編舞為基礎，轉化為媒體視覺藝術，在東大門設計廣場外牆上展現新風貌，向因疫情感到疲憊的民眾展現藝術的活力。

朴濟成也說，新型冠狀病毒疫情雖然帶來許多困難，但也讓我們發現既有技術的新可能性，希望能藉由這個主題，刺激人們對於未來的生活、人生有更多新的想像。

與Lia Kim的合作企畫Big Move with Lia Kim則將在2022年1月8日接續展出至2月中旬。（編輯：黃自強/郭中翰）1101219