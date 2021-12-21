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存款免換外幣國家補償匯損 艾爾段喊話里拉挺升

2021/12/21 11:03
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（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）土耳其總統艾爾段昨晚宣布支撐貨幣的一系列措施，包括因匯價波動而對里拉存戶造成的損失將由國家補償。他信心喊話後，里拉止貶挺升。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨晚於內閣會議後的全國演說中作以上表示。

民眾害怕里拉存款收益會因匯價崩跌而遭到侵蝕。艾爾段在電視轉播的演說中指出，政府將提供足以「減輕」民眾擔憂的新金融工具，里拉存戶因匯價波動可能的損失將獲國家補償。但是他沒有提出有關措施的細節。

他說：「從現在開始，民眾不必再因為擔心匯價走低而把存款從里拉換成外幣。」

艾爾段並且表示，政府將會推出一項幫助出口業者的措施，並且將政府對個人養老金制度的補貼比率從5%大幅提升為30%。

在艾爾段演說前，里拉兌美元匯價一度貶到1美元兌18.3633里拉的歷史低價；後來大幅升值，曾經來到1美元兌13.1932里拉。

里拉大貶，投資人衝進土耳其股市「撿便宜」，追高後卻急瀉，昨天為伊斯坦堡證券交易所連續第2個交易日觸發熔斷機制。

當全球其他央行紛紛尋求透過調升利率來對抗物價波動之際，土耳其反其道而行。儘管通膨率飆破21%，艾爾段反對正統經濟理論，堅拒升息抗通膨，土耳其央行已連續4個月共降息5個百分點，引發里拉貨幣危機。

「對我不必有別的期待。」他19日晚間在電視轉播的演說中重申：「做為穆斯林，我只會繼續奉行宗教法令訓示。」他指的是禁止放高利貸的伊斯蘭教訓示。

艾爾段正在追尋他口中所謂「新經濟模式」，計劃以低利率和具競爭力貨幣來刺激出口、投資和就業。

不過經濟學家已就通膨失控、對高度仰賴外資的土耳其造成金融不穩等問題提出警告。艾爾段19日晚間雖然承認物價飆漲令民眾引以為憂，但強調那是國家追求經濟獨立奮鬥過程中的「暫時性問題」。（編輯：周永捷）1101221

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