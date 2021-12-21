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沃爾瑪涉直接傾倒數百萬件有害廢棄物 加州提告

2021/12/21 15:14
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國加州今天宣布和沃爾瑪公司（Walmart）對簿公堂，指控這家零售巨頭未依法規處理數百萬件有毒廢棄物。

法新社報導，加州表示，在2015年至2021年間對沃爾瑪公司商店的垃圾壓縮機進行58次檢查，發現需要特殊處理的物品，例如電池、殺蟲劑、清潔用品、電子廢棄物和機密客戶訊息，都直接被丟棄。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）在聲明中說：「當一個人扔掉一顆電池或半空的髮膠瓶時，我們可能認為沒什麼。但現在講的是數萬顆電池、清潔用品和其他有害廢棄物時，對我們環境和社區的衝擊就相當巨大。」

加州當局表示，根據沃爾瑪紀錄，這家零售業者每年非法處置15萬9600磅（約7萬公斤）有毒廢棄物，共計100萬件物品。

2010年，加州就類似的危險廢棄物處理違規行為與沃爾瑪達成2500萬美元的和解協議，但檢察長辦公室表示問題仍持續發生。

沃爾瑪發表聲明反駁這些指控，聲稱自2010年以來，監管機構進行3800次檢查，未因違反「加州有害廢棄物管制法」（Hazardous Waste Control Law）而處以任何罰款，「證明我們針對有害廢棄物計畫的有效性」。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1101221

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