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台灣政府及大溫僑界捐款 助卑詩省水災後重建

2021/12/23 10:02（12/23 10:11 更新）
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駐溫哥華台北經文辦事處長劉立欣（前排中）與加國政要及僑界代表合影。（駐溫哥華台北經文辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 110年12月23日
駐溫哥華台北經文辦事處長劉立欣（前排中）與加國政要及僑界代表合影。（駐溫哥華台北經文辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 110年12月23日
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（中央社記者胡玉立多倫多22日專電）加拿大卑詩省南部11月中下旬連續豪雨，各地山洪暴發，逾萬人被迫緊急撤離，損失慘重。台灣政府21日聯合大溫僑界，總計捐出逾11萬元加幣台灣賑災捐款，體現「台灣能幫忙」精神。

為協助卑詩省政府災後重建並表達慰問之意，駐溫哥華台北經濟文化辦事處長劉立欣21日代表中華民國（台灣）政府捐贈加拿大紅十字會3萬美元，並與籌得2萬 1600元加幣捐款的大溫哥華台灣僑界聯合會共同舉辦線上捐贈儀式；加上VIVA製藥公司董事長柯江忠捐出的5萬元加幣，台灣捐款總計逾11萬元加幣（約台幣240萬元）。

由於加拿大聯邦政府和卑詩省政府均承諾將為紅十字會水災籌款作出相對撥款補助，因此，這次台灣捐出逾11萬元加幣，代表災民實際將獲得逾33萬元加幣的協助。

21日的台灣賑災款項由加拿大紅十字會卑詩省及育空特區副主席奎利（Pat Quealey），以線上方式代表接受。奎利對台灣政府及僑民慷慨解囊，深表感謝，並表示相關捐款將用於災後重建，好讓災民生活早日重回正軌。

卑詩省礦業及低碳創新科技廳長賴賜淳（Bruce Ralston）代表卑詩省政府致詞表示，此次水災造成人民生命財產重大損失，台灣捐款協助卑詩省災後重建，對災民有很大助益。

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劉立欣表示，卑詩省水災災情嚴重，在台灣廣受報導，台灣外交部基於台加夥伴關係及情誼，認為有必要對這次水災提供協助。劉立欣感謝卑詩省全力投入救災及各界人士與大溫僑界寒冬送暖的義舉，並談到加拿大紅十字會在災後復原重建方面，扮演重要角色。

大溫哥華台灣僑界聯合會主席張理瑲說明，卑詩省遭水災重創，該會號召台僑解囊相助，共募得69筆善款；感謝台灣僑民愛心捐款，期盼各界繼續發揮愛心，踴躍捐贈。（編輯：黃自強）1101223

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