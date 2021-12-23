印度成功試射普拉萊準彈道飛彈 增加戰術靈活性[影]

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印度國防部22日發布新聞稿稱，由國防研究暨發展組織研發的普拉萊飛彈在奧里薩省的卡蘭島首次試射成功。（圖取自twitter.com/DRDO_India）

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（中央社記者林行健新德里23日專電）印度政府罕見連續兩天試射自主研發的「普拉萊」（Pralay）準地對地彈道飛彈，專家表示這將增加印度陸軍在戰場戰術上的靈活性。

印度國防部昨天發布新聞稿稱，由國防研究暨發展組織（DRDO）研發的普拉萊飛彈，在奧里薩省（Odisha）卡蘭島（APJ Abdul Kalam Island）首次試射成功。

新聞稿說：「這次試射達成所有設定的目標。新的飛彈循預定準彈道軌跡行進，準確命中目標，驗證了它的控制、導引和彈道計算。各子系統也有令人滿意的表現。」

印度國防部說，部署在撞擊點周遭的感應器捕捉飛彈軌跡和整個過程。印度新聞局透過推特公布試射的影片。

另據印度國際亞洲新聞社（ANI）今天引述政府官員報導，DRDO於今天上午以不同設定及距離，再次試射普拉萊彈道飛彈，而這也是印度首次接連兩天成功試射研發中的飛彈。

準彈道飛彈在行進途中可改變軌道或方向，它的飛行軌道較彈道飛彈低，所以速度更快，但也因此射程較短，美軍的MGM-140和中國人民解放軍的東風15等，都是此類型飛彈。

根據印度國防部的資料，普拉萊是以固體燃料推進，射程為150至500公里，可使用機動平台發射。

印度網路媒體The Print報導，DRDO是於2015年開始研發普拉萊彈道飛彈，並引述前DRDO專家古普塔（R.K. Gupta）說，普拉萊作為彈道飛彈，將與已在服役的超音速巡弋飛彈「拉莫斯」（BrahMos）相輔相成，進而改變印度軍方的戰場戰術運用。

報導說，彈道飛彈與巡弋飛彈各有優勢，巡弋飛彈擁有高靈活性、匿蹤性和滯空性；但彈道飛彈擁有更快的速度，增加對手防空系統的攔截難度。

報導說，普拉萊尚未正式服役，因為軍方還希望提升它的射程。（編輯：陳惠珍）1101223