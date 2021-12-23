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拜登：政府扭轉了美國假期供應鏈危機

2021/12/23 17:51
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統拜登今天堅稱，他旗下政府藉由與船運公司及工會合作，協助防止了大家所擔心的假期禮物短缺問題出現。

法新社報導，甫受政治創傷的拜登並誇耀經濟復甦和能源價格下跌。他的招牌社福支出和氣候變遷法案在國會恐怕毫無過關可能。

拜登說：「我們聽到很多嚴重警告稱，供應鏈問題會導致節期供貨危機。」

但拜登在與白宮供應鏈任務小組開會時表示，經與商界和工會領袖攜手解決問題後，「多方預言中的危機並未出現」。

「包裹、禮物都運送了，貨架並未空無一物。」

全球貨運障礙和勞工短缺，使商品供應不足，造成一波物價上漲，使消費者物價通膨來到近40年最高點，拜登的民意支持度也因此大幅滑落。

拜登政府在10月採取行動，以紓緩各港口最嚴重的物流瓶頸，並將對抗通膨當做第一要務。

拜登說：「此刻經由我們港口運送的貨櫃數量比過去任何時候都多。」

儘管直接處理通膨的工具有限，但拜登因在上月釋出政府儲油而致油價下跌，理應居功。

美國各地加油站平均油價已連續6週下滑，上週回跌到每加侖3.3美元，比一個月前的平均價格低了11美分。（譯者：紀錦玲/核稿：張佑之）1101223

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